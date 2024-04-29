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Игрок «Динамо» Фернандес: возможно, мы правда самый неудобный соперник для «Зенита»

Игрок «Динамо» Фернандес: возможно, мы правда самый неудобный соперник для «Зенита»
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес допустил, что бело-голубые могут быть самым неудобным соперником для «Зенита».

«Возможно, «Динамо» действительно самый неудобный соперник для «Зенита». Могу сказать, что мы всегда особенно настраиваемся на игры с «Зенитом», потому что это одна из самых сильных команд в России. Всегда стараемся держать этот уровень. Может, поэтому мы и одержали уже три победы в этом сезоне», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, накануне, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом». Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Единственный гол на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам. Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    
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