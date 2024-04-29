Арбитр Федотов прокомментировал «гол-фантом» ЦСКА в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном голе нападающего ЦСКА Кирилла Глебова в матче 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:3). Напомним, после удара Глебова многие засомневались, что мяч пересёк линию ворот, однако во время матча арбитр Ян Бобровский принял решение засчитать взятие ворот.

«Вопрос гола ЦСКА в ворота «Балтики» – в показе. Нужного повтора так и не нашли, если такой вообще существует в природе. Видеть эпизод и взятие ворот мог только ассистент главного судьи, при этом его позиции мы тоже не видим. Что там увидел Стипиди? Будут разбираться. Чтобы увидеть гол, он на 0,1 секунды должен был оказаться на угловом флаге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.