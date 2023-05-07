Вот это подарок «Зениту» от Селихова! Вместо выноса — попал мячом в Клаудиньо. Видео

Александр Селихов с «Зенитом» в этом сезоне до сегодняшнего дня не играл. В предыдущих трёх встречах (одна в чемпионате и две в Кубке России) вратарь уступал место Александру Максименко. Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сделал ставку на Селихова – всё-таки в РПЛ у «Спартака» играет он. Но, кажется, Абаскаль прогадал.

Уже на 13-й минуте матча Селихов совершил грубейшую ошибку и подарил гол «Зениту». Вратарь пытался вынести мяч после паса защитника, но попал в выставленную ногу Клаудиньо. Мяч полетел в сетку, а вратарь «Спартака» догнал его только в воротах. Прессинг «Зенита» позволил хозяевам открыть счёт – 1:0.

Для Селихова это девятый матч с «Зенитом». Он пропустил уже 15-й гол в карьере от сине-бело-голубых (больше всего в карьере). В прошлой игре Александр получил от «Зенита» четыре: это случилось летом 2022 года в матче за Суперкубок России. В противостоянии с сине-бело-голубыми у голкипера всего одна победа в восьми встречах.