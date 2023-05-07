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Ошибка Александра Селихова в матче «Зенит» — «Спартак», видео, 7 мая 2023 года, 26-й тур РПЛ

Вот это подарок «Зениту» от Селихова! Вместо выноса — попал мячом в Клаудиньо. Видео
Павел Прохоров
Ошибка Александра Селихова
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У вратаря ужасная статистика с сине-бело-голубыми.

Александр Селихов с «Зенитом» в этом сезоне до сегодняшнего дня не играл. В предыдущих трёх встречах (одна в чемпионате и две в Кубке России) вратарь уступал место Александру Максименко. Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сделал ставку на Селихова – всё-таки в РПЛ у «Спартака» играет он. Но, кажется, Абаскаль прогадал.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Клаудиньо – 13'   1:1 Кейта – 33'   2:1 Мостовой – 39'   2:2 Промес – 85'   3:2 Сергеев – 90+2'
Удаления: нет / Дуарте – 76'

Уже на 13-й минуте матча Селихов совершил грубейшую ошибку и подарил гол «Зениту». Вратарь пытался вынести мяч после паса защитника, но попал в выставленную ногу Клаудиньо. Мяч полетел в сетку, а вратарь «Спартака» догнал его только в воротах. Прессинг «Зенита» позволил хозяевам открыть счёт – 1:0.

Для Селихова это девятый матч с «Зенитом». Он пропустил уже 15-й гол в карьере от сине-бело-голубых (больше всего в карьере). В прошлой игре Александр получил от «Зенита» четыре: это случилось летом 2022 года в матче за Суперкубок России. В противостоянии с сине-бело-голубыми у голкипера всего одна победа в восьми встречах.

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