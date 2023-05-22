«Послабления очень серьёзные». Новое решение ФИФА по легионерам — в пользу клубов РПЛ!

ФИФА продлила правило, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать действующие контракты с клубами из России и Украины. Об этом Международная федерация футбола сообщила сегодня на своём официальном сайте. Но в этот раз ситуация выглядит более позитивной, чем год назад, когда легионеры получили возможность покидать РПЛ без разрешения работодателей.

Всё дело в том, что речь идёт только о футболистах, которые ранее уже воспользовались правилом ФИФА и «заморозили» контракты. Эти игроки по-прежнему могут не возвращаться в свои команды из России или Украины. Для продления приостановки договора – теперь до июня 2024 года – уехавший легионер должен будет уведомить клуб в письменной форме до 1 июля 2023-го.

Однако, как уточняет ФИФА, это правило не распространяется на:

иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб;

иностранных тренеров, которые сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе;

иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

Таким образом, с сегодняшнего дня клубы РПЛ будут защищены от внезапного отъезда своих иностранцев. Как тех, кто остался в России, не воспользовавшись возможностью приостановить контракт, так и тех, кто появился в нашем чемпионате с лета 2022-го. Разумеется, вернувшихся это тоже касается.

Решение ФИФА по легионерам можно назвать победой для РФС и РПЛ, пусть и не полной. Теперь российские клубы не будут рисковать большими деньгами, подписывая иностранцев за миллионы или сотни тысяч евро. Если зарубежный футболист всё же пожелает разорвать договор по собственной инициативе, то либо ему, либо его новому работодателю придётся заплатить крупный штраф.

Решение ФИФА прокомментировал для «Чемпионата» спортивный юрист Михаил Прокопец. Ему и слово:

– Послабления очень серьёзные. Эти послабления, по сути, отражают то, что клубы просили в своём иске в CAS. Очевидно, что политически ФИФА и CAS не могли получить это в результате судебного процесса. Однако надо отдать должное ФИФА за то, что они услышали аргументы клубов, внеся важные изменения в новую редакцию правил. Если резюмировать, игроки, которые не приостановили контракты после 7 марта 2022-го, уже не сделают это. Те, кто приостановил, могут сделать это снова. Однако те, кто не приостановил, остался или приехал, после 7 марта не смогут использовать это правило.

– Очень важно, что ФИФА ограничила время, когда можно использовать опцию приостановления контракта – объясняет Прокопец, – до 1 июля 2023-го все футболисты, которые хотят приостановить контракты, должны это сделать. Российские клубы ссылались на это в своей апелляции в CAS, потому что раньше опция была бессрочная. Игрок мог приостанавливать контракт в любое время: вне трансферного окна или за пять минут до начала матча, как было с Варелой из «Динамо». Установление сроков поможет нашим клубам не получить ущерб от внезапных отъездов легионеров. Клубы должны понимать, кто останется или уедет, а не жить постоянно на пороховой бочке.

Гильермо Варела Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Третье изменение заключается в том, что новым клубам уехавших игроков нельзя продавать или заключать с ними новые контракты, – продолжает юрист, – был ряд случаев, когда уехавших футболистов клубы перепродавали, заключали с ними постоянные контракты. Также теперь нельзя использовать эту опцию для переходов во внутреннем чемпионате. У нас был такой случай с Норманном, с Бегичем, который после «Рубина» подписал контракт с «Уралом». Они использовали норму для приостановления контракта, но, по сути, переходили во внутренний чемпионат. Эту опцию тоже закрыли. Если подытожить, то сейчас данная норма приобрела тот вид, который должна была иметь изначально: без всяких злоупотреблений, с защитой клубов, которые теперь могут планировать свой сезон и понимать, кто уйдёт или не уйдёт.

Напомним, представители российских и украинских клубов постоянно критиковали Международную федерацию футбола за разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты. Руководители «Шахтёра» подали иск в спортивный арбитражный суд с требованием компенсации от ФИФА в размере € 50 млн. Тем не менее CAS отклонил жалобу «горняков». После этого «Шахтёр» обратился в Еврокомиссию, разбирательство продолжается.