Комиссионные в € 50 млн теперь в прошлом. Футбольные агенты подали в суд на ФИФА

Трансфер Поля Погба летом 2016-го из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» поразил не столько компенсацией за француза (€ 105 млн), сколько комиссионными его агенту Мино Райоле. По данным Football Leaks, за посредничество итальянцу (ушёл из жизни в апреле 2022 года) перепала фантастическая сумма – почти € 50 млн. «Ювентус» заплатил Райоле € 27 млн, ещё € 22 млн Мино получил от «Юнайтед». ФИФА провела внутреннее расследование перехода, но обвинить в конфликте интересов и применить санкции ни к одной из сторон не смогла из-за отсутствия у организации юрисдикции.

Новое руководство организации во главе с президентом Джанни Инфантино, который возглавил главный орган международного футбола как раз в 2016-м, решило положить конец сладкой жизни агентов и задумалось над внедрением новых правил. Работа в этом направлении стала ещё одним пунктом в предельно чёткой стратегии чиновника по контролю и управлению всеми сферами денежных потоков в футболе. Пирог и в самом деле лакомый: в прошлом году только на комиссиях от клубов агенты заработали более € 580 млн.

При наведении порядка в трансферах ФИФА использует подход НХЛ и НБА

В последние годы основное внимание босс ФИФА сосредоточил на раскрутке клубного ЧМ с призовым фондом в $ 16 млн, из которых $ 5 млн и $ 4 млн достанутся победителю и финалисту соответственно. Когда же европейские топ-клубы не соблазнились сомнительными перспективами данного турнира, Инфантино применил шантаж – грозил не допустить игроков к ЧМ среди сборных. Также ответом на жалобы футболистов о сверхплотном календаре стало увеличение количества участников ЧМ-2026.

В ситуации, когда руководство мирового футбола интересуют исключительно деньги, нет ничего удивительного, что теперь ФИФА основательно взялась за такую жирную отрасль, как трансферы. Осенью 2022 года Инфантино заявил, что начиная с сезона-2023/2024 Международная федерация футбола обяжет клубы производить все транзакции по трансферам через собственную структуру – Информационный центр ФИФА. Стоит задача перенять опыт английского футбола, где все транзакции осуществляются через ФА и лигу. Нововведения подаются под соусом обеспечения прозрачности операций и контроля за выплатами клубам.

На данный момент ежегодный объем транзакций на трансферном рынке составляет порядка $ 6-7 млрд, а в будущем сумма может достичь $ 10 млрд. Джанни считает, что эти деньги циркулируют бесконтрольно, и ставит задачу исключить сомнительные транши в трансферных выплатах. Ожидается, что Информационный центр позволит клубам и футбольным школам гарантированно получать компенсацию за переходы своих воспитанников, что сегодня не всегда возможно.

В ответ тем, кто утверждает, что чрезмерное регулирование может навредить росту и отвлечь внимание инвесторов, Инфантино сослался на успех профессиональных спортивных лиг в США – НФЛ, НБА, НХЛ и МЛС имеют разные уровни потолка зарплат. «Если мы посмотрим на американские спортивные системы, то увидим, что они жёстко регулируются в коммерческом и спортивном плане, и это не помешало им добиться успеха. Конечно, в американском спорте есть много правил, которые мы не можем использовать в футболе. Но мы можем подумать о потолках зарплат и других спортивных ограничениях, чтобы обеспечить лучшее распространение талантов», – вещает босс ФИФА.

Все агенты обязаны пройти переаттестацию до 1 октября

Жёсткий контроль за трансферами напрямую отразится и на благополучии обслуживающих их агентов. Впервые пакет реформ ФИФА в отношении футбольных агентов был опубликован ещё в марте 2020 года, а в силу вступил в январе 2023-го. В полном объеме новые правила заработают с 1 октября этого года, и работники индустрии пребывают в полном шоке от того, что их ждёт.

Новые условия работы и впрямь ставят весь агентский бизнес на грань выживания. Отныне агенты будут иметь право на премию не более 5% от зарплаты футболиста в случае, если она не превышает $ 200 тысяч. Если доход превосходит эту сумму, то размер комиссии уменьшается до 3%. Также исключается практика двойного или тройного представительства игрока.

Джанни Инфантино Фото: Henry Browne/Getty Images

Самый показательный пример – переход Погба «МЮ», когда Райола представлял интересы обоих клубов и самого игрока. Теперь же исключение сделано только для команды, покупающей футболиста. В этом случае один агент может представлять и клуб-покупатель, и игрока. При таких раскладах вознаграждение агента не может превышать 10% дохода игрока, если он не зарабатывает $ 200 тысяч в год, и 6% – при доходе более $ 200 тысяч.

«Ежегодно клубы, воспитавшие футболиста, получают около $ 60-70 млн выплат солидарности, тогда как суммарные агентские комиссии превышают эти доходы почти в 10 раз, – недоумевает Инфантино. – То есть посредники зарабатывают гораздо больше производителей. Это в корне несправедливо и нуждается в жёстком контроле и регламентации».

До 1 октября все агенты должны сдать письменный экзамен для получения новой лицензии ФИФА и подписать соглашение FFAR (FIFA Football Agents Regulations) со строгим запретом совершать платежи родственникам игроков и другим третьим лицам. ФИФА заявила, что с января более 4000 человек подали заявки на получение агентской лицензии, которая стоит $ 600 и требует, чтобы соискатели сдали экзамен в апреле или сентябре. Для одночасового теста из 20 вопросов, который можно пройти на английском, французском или испанском языке, требуется проходной балл 75%, заявил глава агентов ФИФА Луиш Боаш.

Беспрецедентные меры команды Инфантино представители Европейской ассоциации футбольных агентов (EFAA) сравнили с терроризмом и подали в суд на ФИФА.

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Европейские агенты подали в суд на ФИФА

«Мы не можем бездействовать, когда одна организация стремится уничтожить всю нашу профессию. Поэтому мы инициировали судебный иск против FFAR с намерением в конечном итоге заставить Европейский суд заблокировать эти правила во всём ЕС, – говорится в заявлении EFAA. – Предлагаемые ФИФА условия неприемлемы и могут привести к тому, что представители мелких и средних игроков могут уйти из этого бизнеса. Нельзя недооценивать их роль и тем более подвергать дискриминации».

Особенно агентов бесит, что ФИФА не удосужилась объяснить, почему сумма вознаграждения была установлена именно на отметке в 3-5%. При этом федерация утверждает, что при разработке новых правил провела консультации с 14 крупными агентствами и 24 их представителями. Однако это не соответствует действительности. «Я был шокирован, когда увидел своё имя в списке агентов, с которыми проводились консультации. Меня туда даже никто не приглашал, – злится самый влиятельный спортивный агент в мире 2019 года по версии Forbes Джонатан Барнетт. Этот человек представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, а ранее работал с Гаретом Бэйлом.

Джонатан Барнетт (слева) и Мино Райола Фото: из личного архива Джонатана Барнетта

Представители EFAA утверждают, что ФИФА не учла реальные точки зрения заинтересованных сторон, и все решения приняты в одностороннем порядке. «3% – это плевок в лицо всем работникам индустрии, – считает швейцарский адвокат Фабио Бабей. – В других многомиллионных отраслях – кино, музыке и так далее – агентская доля обычно составляет от 10 до 20%, а иногда и больше. Поэтому мы считаем, что ФИФА определённо вышла за рамки своих юридических полномочий, введя такое ограничение».

Вердикт суда будет иметь судьбоносное значение для всего футбола – не менее резонансное, чем знаменитое правило Босмана (закон, действующий в странах ЕС, разрешающий футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другой клуб без денежной компенсации – прим. ред.). В Европе очень строго следят за притеснениями и дискриминацией, поэтому коллегия агентов надеется, что будет принято такое же решение, как и в деле британской букмекерской компании Bet365. В 2019 году группа игроков из испанского городка Каравака-де-ла-Крус подала в мадридский суд групповой иск на букмекерского гиганта из-за введения ограничений по сумме ставок. Суд посчитал лимиты по ставкам дискриминацией и обязал букмекера отказаться от такой практики.

Топовые агенты, конечно, ещё те рвачи, но представителям игроков вторых и третьих дивизионов очень далеко до заработков Жорже Мендеша или Пини Захави. Однако у стремящегося установить полную диктатуру Инфантино лишь одна задача – причесать всех под одну гребёнку и заставить играть по его правилам.