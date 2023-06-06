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В «Зените» появится новая структура – правление клуба, какова её роль, подробности, роль Семака в трансферах, мнение

Мини-революция в «Зените». Теперь Семак станет для клуба своим Алексом Фергюсоном
Дмитрий Зимин
Сергей Семак и Александр Медведев
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Подробности новой жизни клуба.

После пятого чемпионства кряду внутри «Зенита» — небольшая революция. Сегодня совет директоров принял решение о создании новой структуры – правления клуба. В официальном заявлении говорится, что она призвана «упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально; обеспечить больший горизонт планирования и бóльшую вовлечённость управленцев в деятельность клуба». Правление будет состоять из девяти человек. Председатель – генеральный директор Александр Медведев. Также туда войдет главный тренер Сергей Семак.

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Однако главный вопрос – для чего это нужно?

По информации «Чемпионата», в правление войдут люди из топ-менеджмента клуба. Их состав будет определён после принятия обновлённого устава. Одна из целей – объединить ответственность всех тех, кто отвечает за различные направления – от академии и главной команды до финансовых и международных отделов. Теперь ключевые решения клуба будут выноситься на общее обсуждение именно внутри новой структуры. При этом совет директоров никуда не денется – он тоже продолжит работу, но будет, вероятно, сконцентрирован на глобальных решениях. Ведь в него входят представители не только клуба, но и «Газпрома».

Александр Медведев
Александр Медведев
генеральный директор «Зенита»

«Если системно анализировать причины всех успехов «Зенита» в спорте, маркетинге, PR и так далее, то это, с одной стороны, предоставление инициативы руководителям подразделений, с другой же – коллегиальная система принятия решений. Переход на правление позволит четко структурировать горизонтальное взаимодействие между подразделениями «Зенита». «Зенит» сильно вырос и по масштабу, и по разноплановости работы. По тому, что мы делаем — клуб самый крупный в стране. Здесь я имею в виду развитие спортивной инфраструктуры, академии, прилегающей к стадиону территории и собственную повестку социальной ответственности, это важнейшее направление для сине‑бело‑голубых. Это уже «большая машина деятельности», которая требует соответствующего управления».

По сути, в «Зените» появляется структура, которая увеличивает коллективную ответственность за происходящее внутри клуба. То есть тот же Аршавин, пусть он и останется главой департамента по развитию молодёжного футбола, но, вероятно, концептуальные решения должен будет согласовывать с правлением. Любопытнее всего, что внутри этой структуры оказался Сергей Семак – теперь его роль в руководстве клубом полностью формализована.

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Не секрет, что главный тренер и до этого серьёзно влиял, например, на трансферную политику клуба. В последние годы переходы всех игроков на вход и на выход согласовывались именно с ним. То есть он был в числе негласных спортивных директоров наряду с Александром Медведевым и Андреем Аршавиным. Теперь его роль частично напоминает ту, которая была у сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Не просто тренер, а настоящий менеджер, имеющий влияние на важные процессы в клубе. В Англии такой формат до сих пор периодически применяется. С разной степенью успешности. Однако для России это точно прецедент.

Алексей Миллер, Александр Медведев, Елена Илюхина

Алексей Миллер, Александр Медведев, Елена Илюхина

Фото: «Чемпионат», РИА Новости, fc-zenit.ru

Похожая структура существует и некоторых топовых европейских клубах – например, в «Баварии». Но там давние традиции управления бизнесом: есть наблюдательный совет – высший контролирующий орган. А есть совет директоров. По сути, в «Зените» образуются похожая модель, правда, в других формулировках. Совет директоров, возможно, станет наблюдательным/контролирующим органом. А правление – операционным.

Другой момент – стоило ли менять структуру, которая до этого принесла пять чемпионских титулов подряд? И получится ли быстро наладить её работу?

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