«Сначала пьёт босс». Чемпионская раздевалка ЦСКА, которую не показали по ТВ

ЦСКА праздновал на поле минут сорок – награждение, песни Басты, круг почёта и фотографии с кубком. Никто не остался без кадра – Владислав Тороп даже пошутил, наконец заходя в раздевалку: «Спустя 20 минут мне разрешили сфотографироваться!»

Кубок в раздевалку занёс работник пресс-службы Пётр Геллер, и трофей сразу же оказался на столе вместе с Константином Кучаевым, который на него и забрался. Дальше – море шампанского и танцы на этом самом столе: к Кучаеву быстро присоединились Антон Заболотный, Фёдор Чалов и Иван Обляков.

Потом началось самое священное – шампанское из кубка. Игорь Акинфеев сказал, что первый глоток должен сделать босс, поэтому начинал Максим Орешкин. Следом – Роман Бабаев, и дальше уже сам Акинфеев, который не только сделал глоток, но и немного «умылся» шампанским. И всё это – под барабанную дробь по столу от игроков.

Через несколько минут в раздевалку зашёл Федотов под громкие аплодисменты, и ему сразу же протянули кубок. Только он сделал большой глоток, как на него вылилось столько шампанского и воды, что он тут же полностью промок. Пиджак главному тренеру ЦСКА точно придётся менять. Когда Федотов пришёл на пресс-конференцию, он пошутил, что переодеться так и не успел: «Сижу! Дрожу!»

Ну а дальше легенда фанатской трибуны ЦСКА Дима Лысый зарядил легендарную «Водородную бомбу», которую поддержали все, кто был в раздевалке. Это лучше смотреть – вряд ли тут можно подобрать слова, чтобы описать происходящее.

Лучше всех выступил Зделар – величайшая поддержка заряда.

«Это был самый счастливый день в моей жизни», – сказал нам Игорь Дивеев. И, судя по тому, что творилось в раздевалке, его чувства могут разделить многие игроки ЦСКА.