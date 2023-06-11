Акинфеев принёс ЦСКА кубок в жёсткой серии пенальти! Настоящая трагедия для «Краснодара»

Игорь снова взял решающий удар в «Лужниках» — как и в игре с Испанией на ЧМ. Может, «Краснодару» стоило выпустить Сафонова?

ЦСКА – обладатель Кубка России сезона-2022/2023! Армейцы выиграли этот приз в восьмой раз. «Краснодар» же не смог завоевать первый трофей в истории клуба.

Самым большим сюрпризом, связанным с составами команд, стало появление на скамейке запасных Сафонова. Казалось, у первого номера сборной России «железное» место в основе «Краснодара», несмотря на ошибки в последних матчах. Однако тренер Владимир Ивич рискнул сделать ставку в кубковом финале на Агкацева, который две недели назад здорово сыграл с ЦСКА в РПЛ.

Первые минуты игры – борьба за инициативу. Её никто так и не выиграл: отрезками чуть лучше взаимодействовали армейцы, отрезками – краснодарцы. Но в целом было очень много спешки и брака у обеих команд. Судя по всему, футболисты просто захлебнулись в эмоциях из-за желания победить. В результате полтайма пролетели без голевых моментов.

Потом появилось ощущение, что ЦСКА нашёл слабое место в обороне «Краснодара» – правый фланг обороны «быков». Опытный Петров, чьё появление вместо выдавшего мощный сезон Волкова тоже не выглядело очевидным тренерским решением, недоработал в паре-тройке эпизодов. В частности, пропустил рывок Кучаева после стенки, но полузащитник не сумел как следует пробить, поэтому Агкацев совершил не самый трудный сейв в своей карьере.

О действиях Агкацева до 30-й минуты было сложно что-то сказать – по игре всё шло к нулевой ничьей к перерыву. Однако на исходе трети матча голкипер «Краснодара» получил первый шанс стать героем встречи. Судья Безбородов назначил пенальти в ворота «быков» после единоборства Олусегуна с Кучаевым. Вообще, нигериец заслуживал похвалы за добросовестную работу в обороне по ходу матча, но тут сыграл неаккуратно. Впрочем, момент небесспорный. Насколько тянул контракт в ногах на фол? Тренер «Краснодара» Ивич не соглашался с этим и очень агрессивно спорил с рефери. Интересно, что ранее Агкацев отразил 7 из 11 пенальти за карьеру в Первой лиге и РПЛ – феноменальная статистика! Тем не менее в «Лужниках» Чалов его перехитрил.

«Краснодар» ни разу не пробил в створ в первом тайме (0:3 по попаданиям в цель в пользу ЦСКА). Тем не менее на 45-й минуте едва не отыгрался, когда мяч после удара Сперцяна со штрафного «лизнул» штангу. Кстати, в отсутствие Сафонова с капитанской повязкой на поле вышел как раз полузащитник сборной Армении.

Если замена Ионова на Ахметова в перерыве была понятной, так как вингеру «Краснодара» игра в финале не удалась, то уход с поля заработавшего 11-метровый Кучаева наверняка удивил многих болельщиков. Видимо, это было связано с тем, что опорники ЦСКА не справлялись с движением Батчи между линий. Но голевая атака «быков» на 50-й минуте началась как раз с того, что Батчи зацепился за мяч на чужой трети. Вторая её фаза завершилась кроссом Рамиреса на Кордобу. Цепь ошибок в обороне команды Владимира Федотова: и подачу никто не заблокировал, и Мойзес проиграл колумбийцу один в один.

«Краснодар» забил первым же ударом в створ и после этого некоторое время контролировал игру. ЦСКА потребовалось время, чтобы отодвинуть соперника от своей штрафной, в том числе за счёт замены – выхода Заболотного: на центрфорварда можно было играть длинными передачами. Как раз Заболотный оказался участником эпизода, в котором Ленини коснулся мяча рукой в своей штрафной. Ещё один непростой момент для судей. Впрочем, назначить два пенальти в спорных ситуациях в финале Кубка России означало бы спровоцировать скандал. Между тем началось всё с ошибки Агкацева при розыгрыше мяча ногами.

Обычно на последних минутах в финалах соперники при равном счёте думают только о том, чтобы не пропустить. В Кубке России нет дополнительного времени, поэтому игрокам мысленно нужно было готовиться к серии пенальти. Но армейцам точно не нравился счёт 1:1. В концовке команда Федотова создала три момента, причём два из них благодаря длинным передачам… Акинфеева. Странно, что оборона «Краснодара» так паниковала при пасах от вратаря, ведь это стандартное оружие ЦСКА. Да и нервничавший Агкацев терял позицию. Как Чалов не забивал – просто невероятно!

Финал Кубка России всё же закончился 11-метровыми. «Краснодар» в этом кубковом розыгрыше выиграл три серии пенальти с Сафоновым, а вот с Агкацевым «быкам» не повезло. Акинфеев в 2018 году выиграл на чемпионате мира свою главную серию пенальти в «Лужниках», но сегодняшнюю тоже запомнит на всю жизнь. Блестящие сейвы лучшего голкипера России после ударов Батчи и Олусегуна!