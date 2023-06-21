Казалось, второй гол Левандовского принёс Польше победу. Но Молдавия совершила чудо

Сборная Молдавии удивила футбольный мир! Неожиданно для всех команда Сергея Клещенко обыграла дома Польшу во главе с Робертом Левандовским.
Первый тайм прошёл под полным контролем поляков. На 12-й минуте счёт открыл нападающий Аркадиуш Милик. После скидки Левандовского он добил мяч с близкого расстояния ударом в падении.
На 34-й минуте уже сам Роберт отправил второй мяч в ворота Молдавии. Он классно пробил из-за пределов штрафной. Казалось, Левандовски снял все вопросы о победителе матча.
К тому же за первый тайм поляки пробили 10 раз по воротам хозяев, а молдаване – ни разу. Владение – 69%—31% в пользу Польши. Но у Молдавии на этот вечер были другие планы.
Камбэк начался на 48-й минуте. Нападающий иерусалимского «Бейтара» Йон Николэеску пробил в стиле Левандовского в первом тайме, только с более дальней дистанции. В прошлом матче Польши с Германией (1:0) Войцеха Щенсного не могли пробить немцы, зато это удалось форварду сборной Молдавии. И не единожды.
На 79-й минуте он сравнял счёт: Николэеску воспользовался ошибкой защитника гостей, подобрал мяч и убежал к воротам поляков, пробив Щенсного ударом в ближний угол. 2:2 и настоящая эйфория на трибунах!
А на 85-й минуте случилось ещё одно чудо. Молдавия вышла вперёд: исторический гол забил защитник Владислав Бабогло. Он воспользовался ступором поляков и отличился ударом головой после навеса Максима Кожокару. 3:2 — Молдавия одерживает неожиданную победу над мощной Польшей.
Молдавская сборная ни разу не участвовала в финальных стадиях Евро/ЧМ. Но после четырёх встреч текущего отбора на их счету пять очков, отставание от второй строчки – одно (хотя у Албании на матч меньше). Молдавия уже победила дома Польшу и сыграла вничью с Чехией. Почему она не может побороться за путёвку на чемпионат Европы? Впереди – четыре важнейшие встречи, в том числе с конкурентами (с Польшей и Чехией в гостях, с Албанией — дома), где всё решится. А у Польши всё плохо. После трёх матчей у команды всего три очка.
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