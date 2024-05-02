Давыдов: может быть, Слишковича стоит оставить, если он выиграет трофей со «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о будущем Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Стоит ли оставлять Слишковича, если он выиграет трофей? Может быть и стоит, но надо понять, какой микроклимат в команде. Какой контакт у тренера с игроками. В любом случае, решать руководству. Затрудняюсь ответить. Время покажет», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а также обыграл «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0). Отметим, что победа над бело-голубыми позволила «Спартаку» выйти в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.