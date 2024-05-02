Семак: если необходимо сделать выбор, то в приоритете для «Зенита» всегда будет РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем противостоянии с московским ПФК ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, а также заявил, что матчи чемпионата России для клуба находятся в приоритете.

«Что у «Зенита» сейчас в приоритете — Кубок России или РПЛ? Если есть возможность играть, то мы всегда играем. Если будет необходимо сделать выбор, то в приоритете всегда будет чемпионат России, это нормально и естественно.

Какой из трёх предстоящих матчей с ЦСКА самый сложный? Мне кажется, когда ты уже знаешь нюансы игры соперника, то становится проще. В Кубке у нас двухматчевое противостояние, а в РПЛ уже другая история. Мы будем отталкиваться от того, как сможем сыграть сегодня. У «Зенита» будут коррективы на матч чемпионата, а у ЦСКА, думаю, их не будет, потому что у армейцев достаточно наигранная схема, которой они всегда придерживаются», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.