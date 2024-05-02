Новое в деле Квинси Промеса, продолжение трансферного рынка КХЛ. Главное к вечеру
Начались слушания по делу Квинси Промеса, в КХЛ продолжается работа трансферного рынка. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 мая.
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