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Новое в деле Квинси Промеса, продолжение трансферного рынка КХЛ. Главное к вечеру

Новое в деле Квинси Промеса, продолжение трансферного рынка КХЛ. Главное к вечеру
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Начались слушания по делу Квинси Промеса, в КХЛ продолжается работа трансферного рынка. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 мая.

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