ЦСКА — «Зенит»: армейцы открыли счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный вывел свою команду вперёд.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.