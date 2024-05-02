Игорь Федотов: фол Мойзеса — очевидная красная карточка. Это провал Карасёва

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал фол защитника ЦСКА Мойзеса в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». На момент написания новости счёт в матче не открыт.

«Для меня открытый вопрос, почему это не красная. Для Карасёва это почему-то даже не фол, но на VAR сидит Турбин, у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление. Мойзес не сыграл в мяч, наступил сверху, продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что ещё нужно для карточки?

Мойзес «отскочил» в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить. А в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает. Для меня это непоказ очевидной красной карточки. И провал Карасёва. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чём. Можно хотя бы свистнуть и показать жёлтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение. Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасёва к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать жёлтую — так можно. Казарцев в дерби как раз жёлтую и дал. А здесь Мойзес почему-то ничего не получил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.