«Рома» — «Байер»: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги Европы

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Сегодня, 2 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором встретятся мюнхенская римская «Рома» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рома»: Свилар, Манчини, Спинаццола, Смоллинг, Кристанте, Паредес, Пеллегрини, Карсдорп, Дибала, Эль-Шаарави, Лукаку.

«Байер»: Коварж, Станишич, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Джака, Вирц, Андрих, Адли.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

На стадии 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (общ. 3:1). На аналогичной стадии «Байер» выбил «Вест Хэм» (3:1).

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