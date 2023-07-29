В РПЛ едет один из главных талантов Азии. Ради ЦСКА он отказал участнику еврокубков

Похоже, летняя трансферная кампания ЦСКА на вход наконец начинается. По информации «Чемпионата», армейцы подпишут форварда ташкентского «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Соглашение с игроком заключат по схеме «3+1». По сообщениям Championat.Asia, игрок обойдётся москвичам в € 500 тыс. — при том, что портал Transfermarkt оценивает Файзуллаева в € 750 тыс. Интересно, что на русскоязычной версии сайта профиль нападающего занимает сейчас второе место по популярности, уступая только Малкому (и опережая Месси с Роналду). Знакомимся чуть ближе с Файзуллаевым.

Аббосбек – воспитанник ташкентского «Пахтакора». Ещё выступая в академии клуба, вызывался в юниорскую сборную Узбекистана. В мае 2021 года Файзуллаев дебютировал за основной состав «Пахтакора», а также за национальную молодёжку. В девяти матчах за клуб он не отличился ни разу, проведя в общей сложности на поле 280 минут. На следующий сезон Аббосбек уже закрепился в основе «Пахтакора»: сыграл 26 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Плюс сыграл за Узбекистан на Кубке Азии U23 в 2022-м. По итогам года местная федерация футбола удостоила его звания «Молодая звезда».

Аббосбек Файзуллаев с призом лучшего игрока Кубка Азии U20 2023 года Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

В чемпионате Узбекистана 2023 года на счету Файзуллаева шесть матчей, в которых он отличился дважды и отдал один голевой пас. В июне Аббосбек дебютировал за главную команду страны: за 17 минут до конца игры вышел против Омана (3:0). Во второй встрече с Таджикистаном (5:1) форвард забил дебютный гол за сборную, тоже после замены. На Кубке Азии U20 молодёжка Узбекистана одержала победу, а Файзуллаев стал MVP турнира. Талантливого юниора заметил ЦСКА, решивший забрать Аббосбека к себе.

«На финальной стадии ведутся переговоры. Мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: «Хочу!» — держать не будем. Для нас это потеря игрока. Он основной игрок команды и сборной. Файзуллаев молодой, только сверкнул, у него отличное видение поля и большие перспективы. Он, безусловно, хорош. Понимаем, что в ЦСКА он будет вторым-третьим игроком на позицию и выходить на замену. Игрок же рвётся, думает, будет играть, а у нас постоянная игровая практика — это рост для молодого игрока. ЦСКА — солидный клуб, но как бы он не потерялся там… Был интерес от «Фенербахче», но игрок не хотел. Поэтому не рассматривали предложение. Только от ЦСКА», — цитирует генерального директора «Пахтакора» Дмитрия Адисмана Sport24.

Аббосбек Файзуллаев в «Пахтакоре» Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Также мнением о новичке ЦСКА в интервью изданию «ВсёПроСпорт» поделился Вадим Абрамов, бывший тренер сборной Узбекистана, сейчас работающий с «Динамо» из Самарканда: «Файзуллаев — мальчик очень талантливый и перспективный. Невысокий, но скорость и дриблинг есть. Смело идёт в обводку, принимает правильные и нестандартные решения. У него есть все качества вырасти хорошим футболистом. Другое дело, что футбол в России довольно силовой. Всё зависит от того, как будут партнёры играть, какие требования будут у Федотова к нему. Если в ЦСКА у Файзуллаева получится заиграть, его смогут продать в Европу даже в отсутствие еврокубков. Чемпионат России — тоже хорошая афиша. Думаю, европейские селекционеры смотрят матчи РПЛ. В любом случае Россия — это Европа. Шомуродов не играл за «Ростов» в еврокубках, но ведь перешёл в «Рому». Будет Файзуллаев себя проявлять хорошо — тоже уедет».

Аббосбек станет 49-м футболистом из Узбекистана в истории РПЛ. Сейчас в лиге выступают три его соотечественника: Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев (оба – «Рубин»), а также Иброхимхалил Юлдошев («Пари НН»). Самые же известные представители Узбекистана в РПЛ – это Мирджалол Касымов («Алания»), Виталий Денисов (ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин»), Одил Ахмедов («Анжи», «Краснодар») и Эльдор Шомуродов («Ростов»). Были в сборной Узбекистана и натурализованные россияне. Наиболее статусные из них — легенды «Локомотива» Владимир Маминов и Олег Пашинин.