ЦСКА проводит трансфер под санкциями. Новичок — лучший игрок американской Лиги чемпионов!

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, судя по всему, наконец-то получит первого новичка в летнее трансферное окно. У Фёдора Чалова и Антона Заболотного появится конкурент из Чили – нападающий Виктор Давила. При этом трансфер 25-летнего игрока из мексиканского клуба «Леон» выходит нестандартным.

Ещё 20 июля «Чемпионат» первым сообщил о готовящемся переходе Давилы в ЦСКА. Однако армейцы столкнулись с той же проблемой, что и «Динамо» в случае с подписанием полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки». Российским клубам не оплатить трансфер из-за санкций. Похоже, ЦСКА с «Динамо» решают вопрос одинаково – переводят деньги самим игрокам, чтобы те договорились с клубами. Мексиканский журналист Пако Монтес сообщил, что Давила выкупит свой контракт у «Леона» за € 5 млн (это прописанные в договоре отступные) и перейдёт в ЦСКА как свободный агент. Контракт с Виктором будет заключён на четыре года – до лета 2027-го.

Нападающий уже попрощался с болельщиками своей бывшей команды, произнеся трогательные слова:

«Добрый день, дорогие друзья. Я благодарен за время, проведённое в клубе, был горд находиться здесь и приносить пользу, делал всё, что в моих силах, благодарен болельщикам и руководству клуба за их постоянную поддержку. В моей жизни настало время, когда приходится говорить вам «пока» и спасибо» (Rz Sports).

ЦСКА покупает ни много ни мало лучшего игрока Лиги чемпионов! Правда, не европейской, а КОНКАКАФ. В июне этого года «Леон» выиграл главный клубный турнир для команд из Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. В двухматчевом финале мексиканцы победили «Лос-Анджелес» из МЛС – 2:1 дома и 1:0 в гостях. Давила в этих играх не отметился результативными действиями, тем не менее получил по итогам Лиги чемпионов ценнейший индивидуальный приз – «Золотой мяч».

Вообще за два с половиной года в «Леоне» Давила сыграл 106 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 13 голевых передач. Эта команда была третьей в его мексиканской карьере. Ещё в июле 2017-го, в возрасте 19 лет, чилиец уехал из воспитавшего его клуба «Уачипато» в «Некаксу». Тогда стоимость трансфера составила всего € 180 тыс.

В «Некаксе» Давила сверкнул – набрал 13+5 в 42 матчах. Выиграл с командой Кубок и Суперкубок Мексики. После чего в январе 2019-го нападающего выкупила «Пачука» за € 10,6 млн. Это пока самый дорогой трансфер в карьере Виктора. Как раз в тот период, точнее, в октябре 2018-го, Давила получил первое приглашение в главную сборную Чили. Он дебютировал, выйдя на замену, в товарищеской встрече с Перу (0:3). Но следующего вызова пришлось ждать почти два года – до октября 2020-го. Во второй раз нападающий сыграл за национальную команду в матче квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (1:2).

В «Пачуке» у Давилы не пошло. Уже через пару месяцев после трансфера он получил травму колена, из-за которой пропустил 137 дней. А после возвращения на поле чилиец был не особенно результативен. В 56 матчах за «Пачуку» нападающий набрал 9+5. Очевидно, в клубе признали покупку неудачной, поэтому в январе 2021-го продали Виктора за € 4,5 млн «Леону». Там Давила снова расцвёл. Ещё до победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ выиграл с «Леоном» Кубок лиг – тот самый турнир, в котором сейчас Лионель Месси разрывает с «Интер Майами».

Давила – нападающий, который даёт хорошее движение, умеет прессинговать. Он может зацепиться за мяч, сохранить его под давлением. Возможно, голевую статистику чилийца не назовёшь сногсшибательной, но это полезный для команды футболист. Вдобавок достаточно универсальный. Виктор закроет позиции и вингера, и центрфорварда.

Виктор Давила Фото: Leopoldo Smith/Getty Images

«Мексиканский футбол действительно очень завязан на тактике, на переходах мяча, – говорил Давила в интервью чилийским журналистам. – В такой игре мне очень комфортно. Я из тех игроков, которым очень нравится атаковать, играть в переходных фазах, овладевать мячом и бежать вперёд. Это сделало мою игру более прямой, «вертикальной». Люблю отдавать передачи и забивать голы. Чувствую, что двигаюсь вперёд и подстраиваюсь под ритм игры. Мне очень помогла тактическая направленность в мексиканском футболе».

Летом этого года после успешной Лиги чемпионов КОНКАКАФ Давила вернулся в сборную Чили и сыграл ещё в двух матчах спустя почти три года. В товарищеской встрече с Кубой (3:0) он вышел в основе и сделал голевую передачу, а потом провёл 10 минут и в спарринге с Доминиканской Республикой. Теперь ближайшая цель Виктора – забить свой первый гол и за национальную команду, и за ЦСКА.