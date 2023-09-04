Исторический матч Кубка России. Медийная команда 2DROTS сыграет на плавучем доке. LIVE

Привет, друзья! РПЛ ушла на паузу, однако пока ещё рано временно прощаться с нашим футболом. Сегодня, 4 сентября, состоится необычный матч Фонбет Кубка России с участием медийной команды 2DROTS. Она встретится с кировским «Динамо», а сама игра пройдёт в посёлке Белокаменка Мурманской области.
Команды выйдут на поле, которое уложили в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Искусственный газон отвечает всем требованиям регламента, а на площадке также возвели трибуны для зрителей. Место проведения матча утвердило бюро исполкома РФС. Победитель игры получит путёвку в четвёртый раунд Пути регионов Кубка.
Встреча начнётся в 14:00 мск. Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за всеми основными событиями исторического матча.
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