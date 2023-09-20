«ПСЖ» закинул «Боруссии» два гола за девять минут. А потом у звёзд сдали нервы

«ПСЖ» стартовал в Лиге чемпионов с победы над «Боруссией». Мбаппе забил в первом же туре, но выдал не идеальный матч.

Во встрече с «ПСЖ» команда Эдина Терзича готовилась много и терпеливо обороняться. «Боруссия» сыграла на «Парк де Пренс» с тремя центральными защитниками по схеме 5-3-2, всей командой сидела за линией мяча и удовлетворилась всего чуть более чем 20% владения. В целом всё шло, как хотел Дортмунд, несмотря на большое давление чемпионов Франции. Разве что травма Забитцера (хавбека пришлось заменить уже на 14-й минуте) испортила настроение тренеру гостей в первом тайме. Более того, именно «Боруссия» нанесла первый удар в створ – это сделал Мален, который вряд ли мог забить, но напомнил голкиперу Доннарумме, что тому лучше не зевать.

У «ПСЖ» были интересные перемещения игроков при владении. Например, защитники образовывали узкую четвёрку сзади, либо формально правый крайний Хакими поднимался к центрхавам или вообще до штрафной Дортмунда. «Восьмёрка» Витинья, в свою очередь, вдруг превращался в левого хавбека: он обеспечивал ширину на своём краю, а Дембеле – справа. Мбаппе становился вторым форвардом в штрафной, образовывая пугающий дуэт с Коло Муани. Новый главный тренер парижан Луис Энрике ищет, экспериментирует и наверняка что-нибудь найдёт.

Конечно, отрезками «Боруссии» было очень тяжело. До перерыва «ПСЖ» нанёс 11 ударов по воротам, тем не менее в створ, как и соперник, попали лишь однажды (у дортмундцев было четыре удара). Лучший момент хозяева создали в середине тайма, когда насытили группой игроков зону справа перед штрафной соперника, разыграли комбинацию накоротке, и Витинья пробил в штангу. Тут «Боруссии» просто повезло. Ещё случился эпизод с рукой Зюле, однако мяч отлетел от груди самого защитника, и судья не стал назначать пенальти. А звезде «ПСЖ» Мбаппе не хватало пространства. Он семь раз за 45 минут встретился с мячом в штрафной Дортмунда, но супермоментов не имел.

В начале второго тайма случился «эффект дежавю». Париж полез в атаку – Зюле сыграл рукой. Впрочем, на этот раз команда Луиса Энрике сумела вскрыть на скорости левый фланг обороны «Боруссии», откуда Дембеле, сделавший ещё до перерыва пять передач под удар, вырезал пас на Мбаппе. Килиан попытался пробить, а защитник-тяжеловес из Дортмунда показал гандбольного вратаря. Судья поставил 11-метровый, который не вызывал особых вопросов. Мбаппе ударил с «точки» в левый нижний от себя угол, а вратарь Кобель не дотянулся до мяча, угадав, куда прыгать.

Для команды Терзича пропущенный мяч означал, что она должна менять игру. На контратаках у «Боруссии» мало что получилось, требовалось показать себя в позиционном наступлении. Но не успели гости прийти в себя после первого пропущенного мяча, как получили второй. Хакими с Витиньей вдвоём разорвали всю оборону Дортмунда! Очередное подключение Ашрафа в атаку всё же принесло нужный результат. Экс-игрок «Боруссии» огорчил свой бывший клуб, причём перед тем, как проткнуть мяч в сетку, уложил эффектным обманным движением на газон опытнейшего Хуммельса. Два попадания в створ – два гола.

За открытым футболом наблюдать, конечно, было поинтереснее, чем за односторонним движением. Парижане могли забить третий мяч на контратаках, а «Боруссия» получила два-три шанса оживить интригу своим голом. В одном из эпизодов вышедшие на замену Ройс и Байно-Гиттенс разыграли «двоечку», и 19-летний англичанин зарядил из-за штрафной в штангу. Потом у игроков вдруг «сорвало крышу» – на ровном месте устроили потасовку. Почему-то карточки получили только немцы, хотя Маркиньос повалил оппонента на газон.

Тем не менее в целом «ПСЖ» контролировал игру, хорошо двигался без мяча. Дортмунд завершил второй тайм без ударов в створ.

Мбаппе же закончил матч с 72 касаниями мяча (включая 12 в штрафной), пятью ударами, одним пасом под удар и четырьмя обводками. В концовке он был близок к голу, но загубил два момента. С игры Килиан так и не забил.