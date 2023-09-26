Вау-сюжет в Кубке России! Вратарь забил с пенальти и выиграл третью серию подряд. Видео

«Уфа» — в 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России! Команда Евгения Харлачёва неожиданно прошла фаворита, московское «Торпедо». Это уже третья стадия, покорившаяся уфимцам. Ранее они обыгрывали «Носту» (0:0, 3:1 пен.) и ульяновскую «Волгу» (0:0, 2:0 пен.). Примечательно, что героем обоих матчей становился в итоге голкипер Олег Баклов. В матче с «Ностой» он сделал три сейва (пропустив всего раз) в послематчевой серии, а с ульяновцами потащил четыре (!) удара. И во встрече с «Торпедо» он снова сверкнул.
Основное время матча завершилось ничьей — 1:1. На 69-й минуте счёт с пенальти открыл форвард «Торпедо» Дмитрий Полоз, ещё недавно рубившийся в РПЛ. Но «Уфа» спаслась в добавленное время: на 90+1-й минуте ответный мяч забил Константин Троянов.
Победителя пришлось определять в серии пенальти. К моменту пятого удара «Торпедо» всё было в руках автозаводцев. Защитник «Уфы» Артём Гуренко запорол одну из попыток. И решающий 11-метровый пошёл исполнять вратарь «Торпедо» Егор Бабурин. Но он также промахнулся. Что за драма!
Роман Минаев свой пенальти забил — и сравнял счёт. Дело перешло в серию до первого промаха. И его совершил полузащитник «Торпедо» Алексей Усанов. Однако у Бабурина оставался шанс на спасение своей команды. Для этого было достаточно взять пенальти от… голкипера Олега Баклова! Вратарь «Уфы» в третьей серии пенальти подряд в Кубке получил шанс стать героем. И у него получилось! Он мощно пробил чуть левее центра — Бабурин был бессилен.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Теперь «Уфе» осталось два раунда до встречи с командами из РПЛ. Нам ожидать ещё две чудесных истории от Баклова? Соперник уфимцев по 1/16 финала станет известен позже.
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