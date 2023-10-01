«Спартак» растоптали в Самаре. Четвёртый гол — краткое описание катастрофы

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, оторвались от красно-белых на пять очков и закрепились на втором месте. Какая же яркая команда у Игоря Осинькина! А спартаковцы после трёх матчей подряд на ноль во всех турнирах снова показали ужасную игру в обороне.

Первые минуты матча не предвещали беды для «Спартака». Красно-белые завладели мячом и территорией, посадили самарцев в глубокую оборону. Но, вероятно, это было и частью тактики самих «Крыльев Советов»: начать поосторожнее, выманить соперника на себя и использовать свободное пространство для ответных быстрых атак. Команда Гильермо Абаскаля первой создала момент и пробила в створ, когда после спорного углового в пользу москвичей Дуарте, выиграв воздух, нанёс удар головой. А команда Осинькина – забила.

Можно обсуждать, насколько в этом голе виноваты пропустивший мяч в ближний угол Максименко и Денисов, который не «съел» вовремя расстояние и не помешал пробить Горшкову, но началось-то всё с провала в прессинге на чужой половине поля. Из-за этого «Крылья Советов» и улетели в контрвыпад три в три. Так что, если на кого и вешать гол, то на Промеса (потеря, недоработка без мяча). Очередным результативным действием отметился юный талант самарцев Салтыков – голевой передачей.

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После этого «Спартак» продолжал поддавливать. Красно-белые комбинировали, Бонгонда с Промесом много играли как свободные художники, открывались в полуфлангах и между линий. Одно из таких открываний самарцы прозевали – и Квинси зарядил из-за штрафной в штангу. А «Крылья Советов» опять показали стопроцентную реализацию. Второй гол случился из-за того, что спартаковцы потеряли концентрацию на ауте. Бабич повернулся спиной и пошёл в свою зону – самарцы спокойно ввели мяч в игру. Левый защитник Горшков классным ударом оформил дубль после шикарного перевода Рахмановича. Его выстрел не заблокировал Бонгонда.

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Более того, к перерыву счёт мог быть и 3:0 в пользу «Крыльев Советов»! Очень живые 45 минут получились. «Спартак» нанёс больше ударов (11:7), в том числе из штрафной (5:4), а по попаданиям в створ уступил (2:3).

Как ни удивительно, на второй тайм «Спартак» вышел в том же составе, что и на первый. Абаскаль решил не торопиться с напрашивавшимися заменами. Красно-белые продолжали владеть мячом 70% времени, но «Крылья Советов» организованно и спокойно оборонялись. Смены мест игроками атаки соперника хозяев не запутывали. При необходимости экс-спартаковец Рассказов «падал» пятым в линию защитников, благодаря чему самарцы контролировали и ширину. Поняв, что прогресса нет, испанский тренер на исходе часа матча убрал с поля сразу троих, включая Промеса. Этим ходом Абаскаль сам оценил игру Квинси с «КС».

Но и сделанные тренером перестановки не помогли «Спартаку» переключиться на более высокую скорость. «Крылья Советов» успокоили игру. Разве что Зиньковский едва не насолил своей бывшей команде, когда самарцам потребовался сейв Овсянникова, чтобы остановить мяч после полуудара-полупаса вингера. А на 78-й минуте команда Осинькина сделала 3:0! «Спартак» остался вдесятером из-за травмы Хлусевича, и красно-белым не хватило игрока в обороне, пока готовилась замена. Забил Гарре, который до этого проводил не самый удачный матч: заигрывался, допустил 16 потерь владения.

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Более того, на 90-й минуте красно-белых добил экс-спартаковец Шитов. Действия, казалось бы, надёжного Бабича в этом эпизоде объяснить невозможно – просто переложил ответственность на Максименко! Шитов же свой гол не праздновал, извинился жестом.

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Ко всем неприятностям «Спартака» добавилась жёлтая карточка Соболева за грубоватый фол, ставшая для него четвёртой в этом сезоне РПЛ. Следовательно, центрфорвард пропустит из-за дисквалификации дерби с ЦСКА в 11-м туре. У Абаскаля вообще не остаётся штатных нападающих. Мелёшин залечивает повреждение, а Бальде с Николсоном по решению тренера уехали летом в Европу. Как решит испанец проблему? Поставит на острие Промеса, который разочаровал его в Самаре?