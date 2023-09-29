«Я могу быть примером, как делать нельзя». Интервью с главным открытием РПЛ

«Крылья Советов» — пока главная сенсация текущего сезона РПЛ. После девяти туров команда идёт на втором месте. В «Крыльях» же играет и главное открытие этого чемпионата — Никита Салтыков. Для 19-летнего форварда это первый сезон в РПЛ, а Никита уже забил четыре гола, сделал ассист и получил вызов в сборную России от Карпина. Знакомимся с форвардом поближе через наше интервью.

― «Крылья» удивляют всех. Сами ожидали от себя такого старта?

― Всегда надеешься на лучшее. Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даёт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем его.

― У вас прям семья в команде?

― Да. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Всё максимально кайфово. Мы все молодые. Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше.

Никита Салтыков Фото: vk.com/fckssamara

― Чем крут Осинькин?

― Знает правильный подход к молодым и очень скрупулезно разбирает соперников. Можно сказать, что за руку нас водит ― очень сильный тактик.

― Последний раз по итогам сезона «Крылья» были в тройке 20 лет назад. Верите, что можете повторить?

― Нам много кто про это говорит. Пока надо не терять очки на последних минутах. Загадывать не хочется. Я помню, как игроки «Лестера» в чемпионский сезон сначала говорили про количество очков, которое нужно набрать, чтобы избежать вылета. Потом, чтобы в восьмёрку попасть, потом, чтобы в топ-4, а потом выиграли АПЛ. Чемпионский «Лестер» может быть для нас ориентиром.

― Ты мощно ворвался в РПЛ. Неужели настолько легко дался переход из ФНЛ?

― Помогло, что в «Акроне» много играл, плюс мы далеко в Кубке зашли ― я ощутил атмосферу больших стадионов, поиграл с топовыми командами РПЛ. А так, конечно, здесь скорость принятия решений выше, в ФНЛ больше борьбы.

― Кстати, насчёт борьбы. Есть ощущение, что тебе вообще плевать на фолы. Тебя бьют, ты встаёшь и бежишь дальше. Откуда в тебе это бесстрашие?

― Я и в детстве никогда не боялся идти в стыки. Всю жизнь, сколько играю в футбол, был таким: не убирал ноги. Всего один раз в жизни убрал ногу и очень хорошо это запомнил. Мы играли юношеской сборной России с Англией. У них был темнокожий здоровый парень, с которым мы шли в стык, я испугался, убрал ногу. После этого запомнил, что так не надо делать. Плюс ещё работа с Калешиным дала свои плоды.

― Что имеешь в виду?

― У нас было упражнение «Убойный матч» ― по сути, футбол без правил. Калешин не свистел фолы вообще, а если кто-то падал после удара по ногам, он ему кричал: «Вставай! Не надо валяться».

― Кто тебя приложил сильнее всего в РПЛ за это время?

― От Комличенко больно получил в голеностоп. Но здесь не так, как в ФНЛ ― там вот все бьют, ещё и пригрозить могут. В обычном игровом моменте могут тебе сказать: «Да я тебя сейчас сломаю!»

― А по жизни ты чего-то боишься?

― Раньше летать боялся, но сейчас часто летаем ― ушло. Однако поначалу было страшно. Я ещё не знал, что такое турбулентность. Когда впервые это испытал, подумал, что всё ― до свидания.

Никита Салтыков Фото: vk.com/fckssamara

― Звёздной болезни не опасаешься?

― У меня хорошее окружение, которое помогает мне. Отец со мной часто разговаривает на тему звёздной болезни, бывшие тренеры, с которыми созваниваюсь. Все говорят в один голос, чтобы я корону не надевал.

― Когда стало побольше денег, подарок родителям сделал?

― Мама была медсестрой. Я сказал ей, что она может уволиться со своей работы. Это позволило ей заниматься любимым делом. Я ей снимаю кабинет, где она занимается массажем ― работает на себя. А бате предлагал купить кресло массажное или телевизор, но он говорит, что ему ничего не надо. Я уже подумываю ему насильно что-то купить, чтобы он не смог отказаться, ха-ха.

― На кого равнялся в детстве?

― Я не сразу начал следить за футболом. Но когда начал ― конечно, на Месси. Пытался повторять его ведение мяча на каждый шаг.

― А как вообще детство проходило?

― Во дворе постоянно, в казаки-разбойники играли, листики с деревьев ― валюта, всё как обычно. Не как сейчас ― у меня брату шесть лет, он в телефоне 24 на 7 сидит.

― Мне, кстати, говорили, что ты хорошо учился.

― Я скорее не хорошо учился, а умел хорошо списывать. Вывозил за счёт хитрости.

Как Салтыков и Пиняев прикалывались в «Чертаново» и чему Никиту научила дисквалификация за драку

― Не устал от сравнений с Пиняевым?

― Да у всех крайних атакующих игроков есть общие качества. Не могу сказать, что устал. Просто у него свой путь, у меня — свой.

― Общаетесь?

― Конечно. Мы давно друг друга знаем. В «Чертаново» моя комната была напротив его.

― Что творили?

― Из шуток? Кровать друг другу расправляли зимой, чтобы человек бесился, что надо всё обратно заправлять. А ещё вторые телефоны прятали от воспитательницы. Мы с отбоем мобильники же сдавали.

― Если спалят, то что тогда?

― Это жесть, смерть сразу (улыбается). Уважение к тебе теряется, как человека тебя больше не воспринимают, ха-ха. Здесь надо выбирать, чего тебе больше хочется. Или ты живёшь спокойно, или рискуешь и идёшь до конца. Но тогда будь готов, что рано или поздно тебя спалят.

― Тебя палили?

― Разок. Но я до сих пор с воспитательницей общаюсь, у нас хорошие отношения.

― Что тебе дало воспитание в «Чертаново»?

― Кайф от того, что мы все вместе жили. По вечерам рубились в манеже «на жопу», всё делали вместе. Самое классное воспоминание ― когда мы пять на пять зарубались со старшим годом в манеже. Пацаны с травмами оттуда уходили, никто не хотел проигрывать. Накал сумасшедший ― в РПЛ такого нет.

― Ларин много для тебя сделал?

― И до сих пор помогает во всём, очень часто общаемся. С ним можно было решить любой вопрос. Когда меня дисквалифицировали за драку, Николай Юрьевич сильно помог. Думаю, если бы не он, мне могли бы и больше впаять.

― Про ту драку ты сказал: «Дураки учатся на своих ошибках, вот я и научился». Чему научился?

― Что после драки кулаками не машут. Я могу быть для других примером, как делать нельзя. Надо просто расходиться, в драках нет никакого смысла, никому ничего не докажешь, а сделаешь хуже только себе.

― Тебя тогда эмоции захлестнули?

― Да. Причём не сразу пожалел о случившемся, потом со временем пришло осознание, что поступил плохо.

― Как переживал историю с Лариным и тюрьмой?

― Это была трагедия для всего российского футбола. Мы помогали, как могли. Хорошо, что он вышел раньше. Я ему сразу написал, когда увидел новость, очень сильно обрадовался.

Работа с Калешиным в «Акроне»: Библия, штрафы за мат, лишний вес

― Ты говорил, что Калешин – топ-тактик. В чём это проявляется?

― Мы классно выходили из-под прессинга через опорных, он объяснял нам детали открываний за спину. После тренировок оставался с нами, подсказывал. Со мной он работал индивидуально, выступал в роли защитника, просил, чтобы я его обводил. В квадраты с нами перед тренировкой игрой, в двухсторонках тоже принимал участие ― в подкатах стелился. Про питание мне подробно объяснил всё, в «Акроне» я даже с нутрициологом работал.

― У тебя были проблемы с лишним весом?

― В «Крыльях» одна норма, а в «Акроне» — другая. Когда приехал туда, получилось, что был самым толстым по проценту жира. Калешин сказал, что у меня есть месяц, чтобы скинуть, дальше – штраф. Но я скинул без проблем. Не скинул бы, заплатил бы 5% от зарплаты.

― А он же ещё материться запрещает.

― Да, тоже штрафы за это есть. Но это работает, мы реально меньше ругались. Возможно, это правильно ― на футбол всё-таки дети ходят.

― Как можно не материться за футбольном поле?

― Полностью невозможно, согласен. Но посыл от Калешина ― правильный.

― А он прям осекал?

― Другим говорил, что нельзя, однако сам во время игр матерился только в путь, ха-ха. Там на 15 штрафов бы набралось, а то и больше. Но, кстати, один раз он сам себя оштрафовал за мат в раздевалке.

― Он перед «Спартаком» на установке цитировал Библию.

― Да, на тему того, что в Библии 365 раз написано «не бойся», а значит, и нам не надо. Меня это зарядило, да и всех остальных ― мы не боялись со «Спартаком» в футбол играть.

Никита Салтыков в матче «Акрон» — «Спартак» Фото: vk.com/fcakron

― Во время вашего кубкового похода вы сами верили, что можете выиграть Кубок?

― Да, когда к «Краснодару» дело подошло, реально верили, что сможем. Мы стали народной командой на сезон. В полуфинале за нас вся Россия болела, мне кажется, за «Краснодар» болели только краснодарцы, да и то не все. Когда началась серия пенальти, я подумал, что точно нам должно повезти, но сложилось иначе. Калешин после игры тогда сказал, что, возможно, если бы выиграли, было бы только хуже ― начали бы летать в облаках. Но, конечно, было очень обидно. Уверен, что в этом сезоне «Акрон» выйдет в РПЛ. В команде все живут этой целью.

В чём Салтыков хочет прибавить и что не любит на футбольном поле

― Как тебе поездка в Египет со сборной?

― Прикольно, большая честь! Жаль, что только летели долго, плюс жара лютая была.

― Грустно, что не в официальном матче дебют случился?

― Грустно, но ничего не сделаешь. От нас же ничего не зависит. Мы не знаем, когда нас вернут. Мы можем только надеяться на это. Конечно, всем бы хотелось в официальных международных матчах играть. И за клуб, и за сборную.

Никита Салтыков Фото: Михаил Шапаев / РФС

― По твоему будущему много слухов ― ЦСКА, «Локомотив». Как реагируешь?

― Никак, я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду.

― Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, ты же не откажешься.

― Ну, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.

― Как должна развиваться твоя карьера, чтобы ты был ей доволен?

― Главное ― я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков.

― В чём тебе надо добавить?

― В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев пихает за это. Но правильно делает.

― А кто жёстче всех пихал за карьеру?

― Костя Савичев в «Акроне». Мы с «Уфой» тогда играли. Там было всё по делу, но он мне пихал весь матч. А я такой человек, которому вообще нельзя пихать, меня лучше хвалить. Меня в команде даже в шутку хвалят всегда, чтобы поддерживать в тонусе. А с «Уфой» я прям приуныл. А унывать я не люблю!