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Футбольный квиз, за какой клуб игрок сыграл больше матчей, «Спартак», «Локомотив», Павлюченко, Сёмин, Глушаков, Самедов

«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей
Никита Паглазов
«Спартак» или «Локомотив»?
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Многие воспитывались в одной команде, а стали легендами в другой.

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в центральном матче 14-го тура РПЛ. Эта игра состоится 5 ноября на домашнем стадионе железнодорожников и начнётся в 19:30 мск. В прошлом сезоне красно-белые четыре раза обыграли соперника (с учётом кубковых матчей). Как будет на этот раз?

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команд богатая история очных встреч. Плюс есть немало футболистов, поигравших за оба клуба. Предлагаем вам пройти тест и угадать: за кого игрок провёл большее число матчей. Легко? Попробуйте!

С частью футболистов, скорее всего, не возникнет никаких проблем. А вот над ответами на некоторые вопросы придётся подумать. Просим вас попробовать собственные силы, не прибегая к помощи поисковиков. Свои результаты можно грузить в комментарии. Удачи!

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