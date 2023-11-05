Многие воспитывались в одной команде, а стали легендами в другой.

«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в центральном матче 14-го тура РПЛ. Эта игра состоится 5 ноября на домашнем стадионе железнодорожников и начнётся в 19:30 мск. В прошлом сезоне красно-белые четыре раза обыграли соперника (с учётом кубковых матчей). Как будет на этот раз?

У команд богатая история очных встреч. Плюс есть немало футболистов, поигравших за оба клуба. Предлагаем вам пройти тест и угадать: за кого игрок провёл большее число матчей. Легко? Попробуйте!

С частью футболистов, скорее всего, не возникнет никаких проблем. А вот над ответами на некоторые вопросы придётся подумать. Просим вас попробовать собственные силы, не прибегая к помощи поисковиков. Свои результаты можно грузить в комментарии. Удачи!