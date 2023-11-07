Экватор чемпионата пройден. И у нас есть неожиданная группа лидеров.

Итоги последнего тура круга в Первой лиге. Новичок удивляет всё больше, «Торпедо» страдает

Вот и подошёл к концу первый круг Мелбет Первой лиги. На вершине сформировался своеобразный квартет лидеров, и туда, к большому для многих удивлению, попала «Тюмень». А вот дела у «Торпедо», в следующем году отмечающего столетие, складываются не очень хорошо.

Это и другие события — в традиционном обзоре тура Первой лиги от «Чемпионата».

Команда тура — «Тюмень»

Подводя итоги первого круга, нельзя не отметить «Тюмень», вернувшуюся в Первую лигу спустя четыре сезона. И вернувшуюся ой как ярко.

Второе место по итогам 17 туров — потрясающее достижение команды Игоря Меньщикова. Если «Тюмень» продолжит играть так же и дальше, то может оказаться в высшем дивизионе России впервые с 1998 года. После долгожданного возвращения в элиту «Балтики» хочется ещё подобных сюжетов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лучший гол тура — Дмитрий Самойлов («Шинник»)

17-й тур изобиловал красивыми голами, поэтому задача выбрать лучший за игровой уикенд оказалась сложной. Однако наш выбор пал на мяч, забитый полузащитником «Шинника» Дмитрием Самойловым в ворота «Алании».

Команды отправили в ворота друг друга в первом тайме по два гола. После перерыва обменялись голами ещё по разу, и по итогу мы получили близкую к драме ничью с большим количеством голов.

Событие тура — Вадим Евсеев покорил новую высоту

Не только «Кубань» была хороша в этом туре, но и её главный тренер – Вадим Евсеев. Специалист вернулся к легендарной традиции – запрыгивать на столы в раздевалке по окончании матчей.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» провела отличную встречу с конкурентом в борьбе за выживание. Обе команды по-прежнему остаются в зоне вылета, но краснодарцы теперь на два очка ближе к спасительному месту.

Отдельной строкой отметим полузащитника Валерия Чуперку. Он забил отличный мяч, но не реализовал несколько опасных моментов. Хотя за такой удар, пожалуй, можно простить всё.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 17-го тура Первой лиги

«Акрон» — «Енисей»

Настоящая голевая феерия случилась с девятой по 15-ю минуту матча «Акрона» и «Енисея» на стадионе в Жигулёвске.

Гости покинули арену лидера с нулём очков, зато какой гол положил Владимир Хозин. Именно защитник «Енисея» своим мощным ударом на девятой минуте открыл счёт в матче. Затем «Акрон» ответил двумя голами за четыре минуты и подкрепил победу точным ударом Константина Савичева на 63-й минуте. Тольяттинцы вернули себе первое место.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Арсенал» — «Родина»

Мечты «Родины» выйти в РПЛ в первом круге разбились на мелкие кусочки. В прошлом сезоне московская команда играла в стыковых матчах за право подняться в классе, а в этом находится от топ-4 уже в 10 очках.

Единственный гол в матче со штрафного забил Кирилл Большаков, но удачное действие футболист особо не праздновал.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Химки»

Достаточно уверенная, хоть и поздняя победа одного из лидеров чемпионата над командой, приближающейся к зоне вылета.

Переломить ход матча химчане сумели только в последние 20 минут встречи. Предлагаем посмотреть гол Равиля Нетфуллина, после которого «Химки» вышли вперёд в этом матче.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» — «Нефтехимик»

Команда Курбана Бердыева продолжает оставаться в топ-4 Первой лиги. Одержана тяжёлая победа над находящимся внизу «Нефтехимиком».

На вершине дикая плотность, но махачкалинцы находятся среди тех, кто слегка отдалился от других команд, борющихся за место в РПЛ. Неужели Махачкала по итогам сезона вновь окажется в высшем дивизионе страны? Прямо сейчас шансы хорошие.

«Торпедо» — «Волгарь»

Кошмар «Торпедо» в предъюбилейный год продолжается. Команда не только вылетела из Фонбет Кубка России в первом же матче, но и неудачно выступает в Первой лиге. Клуб с самым дорогим составом (по версии Transfermarkt) отдалился уже на девять очков от зоны стыковых матчей.

«Волгарь» же слегка поправил своё турнирное положение. Команда хоть и осталась в зоне вылета, но поднялась с последнего места, отправив туда «Ленинградец».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»

Минимальная победа команды из Набережных Челнов позволила опередить в турнирной таблице соперника по последнему матчу.

Обе команды идут в середине таблицы, и есть подозрение, что в нынешнем сезоне как «КАМАЗу», так и «СКА-Хабаровск» будет тяжёло побороться за что-то большее.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».