Ужасы сборной Германии продолжаются! Команда Нагельсмана растерялась от давления турок

Будущий хозяин Евро-2024 Германия продолжает разочаровывать своих болельщиков. Теперь немцы проиграли туркам, пропустив дома три мяча.

Сборные Германии и Турции ищут себя под руководством новых главных тренеров, с которыми провели до этого всего по два матча. Немцы с Юлианом Нагельсманом в товарищеских встречах победили США (3:1) и сыграли вничью с Мексикой (2:2). Турки с Винченцо Монтеллой – тем самым итальянцем, который зарубил в «Адане Демирспор» Артёма Дзюбу – переиграли в квалификации чемпионата Европы Хорватию (1:0) и Латвию (4:0). Решили задачу попадания на Евро-2024. Так что перед выходом на поле «Олимпиаштадиона» в Берлине Монтелла мог не переживать о результате матча отборочного цикла с Уэльсом, который состоится через три дня.

Гости чувствовали себя на выезде как дома. Благодаря большому количеству турок (очевидно, в основном проживающих в Германии) атмосфера на стадионе была поразительной. Хозяева при владении мячом попадали под оглушительный свист, а команду Монтеллы трибуны гнали вперёд, подбадривали и аплодировали. Между тем Нагельсман выбрал удивительную расстановку: немцы играли с тремя центрбеками, а фланги полностью закрывали отнюдь не латерали – Зане справа и Хаверц слева! Сборная Турции, в свою очередь, при обороне перестраивалась с четвёрки защитников на пятёрку для контроля ширины за счёт того, что в линию обороны садился капитан-опорник Айхан.

Германия с Турцией играли смело, и в результате получился быстрый, интенсивный и зрелищный футбол. Уже на пятой минуте сработала связка Зане – Хаверц: первый сделал голевую передачу, а второй, уйдя в центр штрафной, забил в касание. Вообще, этот гол пришёл после стандарта, подбора, хорошего разворота атаки направо и тончайшего проникающего паса от центрбека Хенрихса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Если в атаке тактика Нагельсмана давала немцам дополнительные козыри и хозяева имели шансы забить ещё, то в обороне получался дисбаланс. И турки, высоко встречавшие соперника, это использовали. Первый их момент не реализовал экс-игрок ЦСКА Языджи, но в концовке тайма команда Монтеллы положила два мяча. Сначала левый защитник Кадыоглу воспользовался тем, что Зане поленился опуститься поглубже, нырнул в свободную зону, получил мяч и решил эпизод в штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй гол сборной Турции пришёл с выноса мяча голкипером Траппом и выигранного подбора. Гости забросили мяч в ту зону, за которую отвечали Зане с Хенрихсом, и туда прибежал 18-летний форвард «Ювентуса» Йилдиз. Последовал удар, мяч попал в перекладину и штангу, после чего нырнул в сетку. Нагельсман в этот момент выглядел озадаченным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй тайм стартовал с ещё одной похожей атаки Турции, в которой тот же Кадыоглу упал в штрафной и просил пенальти. Судья не поверил. Но больше вопросов к арбитру у турок появилось после эпизода на 49-й минуте, завершившегося контрвыпадом хозяев на скорости четыре в четыре и голом Фюллькруга. Возможно, Киммих, отбирая мяч на Озджане, сфолил. Тем не менее забитый мяч засчитали. Фюллькруг пробил точно низом – это был лишь первый удар нападающего сборной Германии.

Какой же яркий получался футбол на «Олимпиаштадионе» – вихревой, почти без остановок! Похожий скорее на официальный матч, а не на обычный спарринг. Команда Монтеллы мало в чём уступала команде Нагельсмана. Озджан едва не забил вскоре после того, как Турция пропустила: мощно зарядил из-за штрафной, но Германию спасла штанга. Тем не менее в середине тайма гости опять повели. Хаверц «привёз» пенальти: остановил мяч в штрафной отставленной рукой. Любопытно, что 11-метровый исполнил хавбек Сары, у которого до этого не было ни одного гола за сборную – Траппу чуть-чуть не хватило для сейва.

Сборная Германии не сразу пришла в себя при счёте 2:3. Команду пытался вести за собой её капитан этнический турок Гюндоган, лез в дриблинг Зане. В концовке вингер создал сумасшедший момент, когда после кросса Хенрихса не смог попасть по мячу Гнабри, бивший из пределов вратарской фактически по пустым воротам. Это был лучший шанс уйти от поражения. В итоге хозяева хоть и превзошли турок по ударам (11:8), уступили по попаданиям в створ (4:5). И Монтелла отпраздновал третью победу подряд со сборной Турции – вполне заслуженную.