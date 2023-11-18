«Нагельсман вдохнул в команду новую жизнь». Как изменилась сборная Германии

В сентябре этого года сборная Германии пошла на радикальные меры. Череда неудачных результатов побудила боссов местного футбола пригласить нового тренера. Ханси Флик ушёл, а его заменил Юлиан Нагельсман. И это за девять месяцев до старта домашнего чемпионата Европы!

Что изменилось в сборной Германии после прихода Нагельсмана

В октябре немцы отправились за океан — там они провели тренировочный сбор и два контрольных матча. Сначала обыграли американцев (3:1), а потом сыграли вничью с Мексикой (2:2). Немецкие журналисты сразу отметили концентрацию Нагельсмана. Молодой тренер отказался от общения с прессой, за исключением обязательных пресс-конференций и флеш-интервью. Он отклонил несколько запросов от журналистов, поскольку хотел полностью сосредоточиться на работе.

Сборная Германии сыграла вничью с Мексикой Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Нагельсман вернул в сборную многоопытного защитника Матса Хуммельса. Футболист дортмундской «Боруссии» не играл за бундестим с лета 2021 года. Кроме того, тренер пригласил Томаса Мюллера. А вот Мануэль Нойер не попал в состав команды ни на октябрьский, ни на ноябрьский сбор. Пока основным вратарём немцев считают Марка-Андре тер Штегена (правда, на этот раз он получил травму), но Нагельсман не исключил возвращения Нойера во время мартовского перерыва на сборные. При этом тренер доверил капитанскую повязку Илкаю Гюндогану, ранее с ней выходил вратарь.

«Я никогда не тренировал команду, которая делает что-то так быстро, — подвёл итоги американского сбора Нагельсман. — Обычно на подготовку уходит от четырёх до шести недель, но даже после этого не всё получается. Иногда требуется больше времени. Но сейчас всё было иначе. У команды огромное желание схватывать на лету. При мне ни у одного игрока нет гарантии постоянного места в составе. Всё зависит от выступления футболиста. Если он играет лучше конкурентов, то получит место в основе».

Журналист Kicker Клаус Феттер написал в своей колонке, что изменилось в сборной с приходом нового тренера.

«Дебют самого молодого тренера в истории сборной Германии был успешным с точки зрения результатов. В том числе по сравнению с тем, что было при Флике. Всё могло быть хуже для сборной, в которую Нагельсман вдохнул новую жизнь в кратчайшие сроки. Было страшно за оборону, но впереди дела шли хорошо, а Гюндоган — правильный капитан для домашнего Евро. Сборная в Штатах выглядела гораздо более оживлённой, нежели при Флике.

Нагельсман принял смелое решение, вернув в сборную Мюллера и Хуммельса, но оказался прав. Если что-то пойдёт не так, то кредит доверия к Юлиану быстро истощится. Но тренер сборной не похож на человека, который может ошибиться. Он выглядит уверенным в себе и понимает, что делает. Это может пойти только на пользу сборной. Начало Нагельсмана в бундестим получилось привлекательным. Эта команда снова выглядит голодной».

Томас Мюллер в расположении сборной Германии Фото: Alex Grimm/Getty Images

На ноябрьский сбор тренер впервые пригласил вратаря «Лейпцига» Яниса Бласвиха и нападающего «Вердера» Марвина Дукша. Что касается универсала Йозуа Киммиха, то пока Нагельсман видит его на позиции опорного полузащитника, а не на месте флангового защитника. Но теперь Юлиану необходимо найти правильный баланс в центре поля. При этом в составе сборной Германии не оказалось Нико Шлоттербека и Эмре Джана.

На этой неделе Нагельсман уделил особое внимание игре в обороне. В один из дней тренер после вечернего занятия собрал команду перед огромным монитором, который теперь установлен около тренировочного поля. Нагельсман и его помощник Сандро Вагнер в течение 10 минут показывали игрокам нарезки с прошлых матчей. Сразу после этого команда снова приступила к занятиям на поле, пытаясь реализовать то, о чём просил тренер.

«Юлиан очень многогранен, когда дело доходит до тактических требований, — говорит полузащитник сборной Германии Леон Горецка. — Нам по-прежнему слишком легко забивают мячи. Мы уделяем внимание обороне в штрафной при навесах. Всем известно, что защита — ключ к успеху на крупных турнирах. Это то, чего нашей сборной не хватало в предыдущие годы. Именно поэтому мы сейчас активно работаем над этим».

Илкай Гюндоган, Лерой Зане и Томас Мюллер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Во Франкфурте немецкая сборная разминалась под музыку таких исполнителей, как Dr. Dre, Red Hot Chili Peppers и Queen. А сам тренер проводит занятия в серых бутсах с салатовыми вставками. Bild утверждает, что предыдущие тренеры сборной Германии (Ханси Флик, Йоахим Лёв) работали исключительно в чёрной обуви. Сам Нагельсман также надевал тёмные бутсы во время сбора в Штатах, но теперь пошёл на изменения.

Кстати, у самого Нагельсмана появились другие проблемы. В начале года тренер купил участок земли площадью 793 квадратных метра с видом на озеро Тегернзе, что расположено в предгорьях Альп. Предполагаемая стоимость участка составила € 5,5 млн. Но строительство дома на склоне холма оказалось достаточно затратным делом. Существует риск сползания верхних домов. В настоящий момент тренер рассматривает вариант с продажей земельного участка. Сейчас Нагельсман живёт со своей подругой Леной в одном из районов Мюнхена недалеко от домашнего стадиона «Баварии».

Что в Германии пишут о шансах команды на домашнем Евро?

Элизабет Шламмерль, спортивный журналист из Мюнхена:

«Для сборной Германии недостаточно быть на одном уровне со Швейцарией, Уругваем и Колумбией. Но игра в последних матчах даёт повод надеяться, что в скором времени она вернётся в пятёрку лучших в мире. Будущее немецкой сборной за такими молодыми и талантливыми футболистами, как Вирц и Мусиала. В свои 20 лет они действуют достаточно зрело и уже берут на себя ответственность наряду с опытными ребятами.

Атакующая линия уже давно выглядит достаточно конкурентоспособной. Далеко не у каждой сборной есть такие индивидуально сильные футболисты. С другой стороны, Нагельсману придётся повозиться с обороной. Кроме Рюдигера, в составе сборной Германии нет ни одного защитника, которого можно было бы хотя бы частично назвать игроком мирового класса».

Юлиан Нагельсман Фото: Maja Hitij/Getty Images

Шарлотт Брух, Tagesspiegel:

«В будущем сборная Германии снова сможет конкурировать с ведущими футбольными странами. Её состав пестрит большим количеством талантливых футболистов. В удачный день Германия способна обыграть Францию или Англию. Проблема в том, что такие дни приходят не так часто, как 10 лет назад.

Нагельсман способен сделать команду лучше за короткий промежуток времени. Он доказал это во время работы в «Хоффенхайме» и «Лейпциге». Но есть сомнения, сможет ли 36-летний Юлиан сделать это в сборной, где времени на тренировочную работу значительно меньше. Рано или поздно сборная Германии будет конкурентоспособна на международной арене, но на Евро-2024 она отправится не в статусе одного из фаворитов».

Ближайший матч сборная Германии проведёт 18 ноября — она примет в Берлине Турцию. Через три дня команда Нагельсмана проведёт контрольный матч с Австрией. Оба соперника немецкой сборной уже обеспечили себе место на Евро-2024.