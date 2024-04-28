«Челси» едва не победил после 0:2 с четвёртой командой АПЛ! Всё испортил судья

Бездарный первый тайм и шикарный второй от команды Почеттино в матче с «Астон Виллой».

На неделе «синие» чудовищно влетели «Арсеналу» (0:5) и не доказали слова Почеттино, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер». К игре с «Астон Виллой» лидер лондонцев поправился. Палмер отбегал от первой до последней секунды, и всё же результат во многом принёс другой англичанин. Пусть и не победный, хотя было близко.

Кукурелья забил уже на пятой минуте. В свои же ворота. Гуд ибенинг, как наверняка сказал Эмери. «Вилла» расчертила простейшую комбинацию, но для защиты «синих» она оказалась неподвластна: Динь подключился в атаку и прострелил на Макгинна прямо в центр штрафной, и от колена испанского защитника шотландец переправил мяч в ворота.

Почеттино впору было петь хит «Гражданской обороны» «О-о-о-о, моя оборона!»

Автогол Кукурельи Фото: Кадр трансляции

Автогол Кукурельи Фото: Кадр трансляции

Обычно, если бирмингемцы забивают первыми, сопернику на благоприятный результат надеяться крайне сложно. А тут Джексон 10 минут спустя показал, что провёл работу над ошибками, и реализовал выход один на один после заброса Кайседо. И снова «Челси» не повезло: нападающий залез в офсайд. VAR это подтвердил.

Офсайд Джексона Фото: Кадр трансляции

«Астон Вилла» отдала мяч и спокойно смотрела, как «синие» раз за разом организуют стерильные подходы. Штрафную бирмингемцы охраняли, как «Челси» времён первого захода Моуринью. На 28-й минуте Тилеманс получил тяжёлую травму — это помогло лондонцам организовать уже легитимный момент для Джексона. У Мудрика не получилось отдать пас, однако Мадуэке подобрал мяч и отдал его Кукурелье. Навес на дальнюю штангу — удар в штангу. Типичный Николас.

Пару раз пробовал пальнуть издали и Мудрик. Над точностью ударов ему явно стоит ещё поработать. Палмер же после простуды подрастерял великолепную форму. А Мадуэке по классике часто лез в эффектный, но не эффективный дриблинг.

Момент Мудрика Фото: Кадр трансляции

Под конец тайма пару шансов получил Уоткинс. В первый раз выручил Петрович, а во втором Олли качнул Чалобу и пробил точно в ближнюю шестёрку. Кукурелья пару раз отражал атаку — бесполезно. Мяч от него отлетал куда угодно, но не туда, куда нужно. Просто напомним, за него отдали € 65,3 млн.

Интересно, что на второй тайм вместо получившего повреждение вратаря Мартинеса вышел Ольсен. На 60-й минуте швед болезненно получил по рёбрам от Бадьяшиля и приземлился на газон. И ведь ещё одного вратаря на замене у «Виллы» не нашлось. Так что пришлось терпеть.

Во второй половине матча «Челси» воспрял, заиграл гораздо мощнее и организовал множество моментов, один из которых Мадуэке завершил бильярдным ударом в дальний угол вслед за отбором Галлахера и перехватом Палмера. Причём если бы Нони промахнулся, арбитр наверняка поставил бы 11-метровый за снос Галлахера-ассистента от Макгинна.

Гол Нони Фото: Кадр трансляции

Дальше в дело вновь вступил капитан. Айригбунам не встретил Галлахера, и тот вонзил гол дальнобойной пушкой прямо в девятку. Оборонительный футбол Эмери практически безукоризненно работал в первом тайме и перестал во втором. Что, само собой, заслуга Почеттино. Он будто переключил передачу, и «Виллу» это обескуражило.

Несмотря на бешеное давление, забить по правилам вновь не получилось. Палмер выскочил один на один и не пробил Ольсена, а Дисаси воткнул головой с подачи Бадьяшиля. Однако Бенуа перед этим подтолкнул в спину Карлоса. Арбитр пошёл смотреть повтор и отменил гол на 90+5-й минуте матча! После матча Галлахер скажет, что гол нужно было засчитывать.

VAR: фол Бадьяшиля в атаке Фото: Кадр трансляции

По статистике «Челси» был сильно лучше. Во многом благодаря убойному второму тайму: 21-9 по ударам (5-4 в створ), 72% владения, 1,37 против 0,87 xG. Не просто так по ожидаемым голам «синие» — пятые в АПЛ. Ещё бы шансы реализовывать.

«Челси» всё ещё сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Хотя главный итог матча — не камбэчная ничья (и практически победа). После 0:5 с «Арсеналом» команда показала, что характер у неё всё-таки есть. И что рано провожать Почеттино.