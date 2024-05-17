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Превью 29-го тура РПЛ: Динамо, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Спартак, Локомотив, Ростов, Крылья Советов, Факел, Балтика, Рубин

«Динамо» станет чемпионом досрочно или будет рывок «Зенита»? Интриги 29-го тура РПЛ
Никита Паглазов
Интриги 29-го тура РПЛ
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Внизу таблицы — настоящая рубка за выживание на шесть команд!

До конца сезона РПЛ командам остаётся провести всего по два матча! Впереди всё самое интересное: борьба за титул, медали и выживание. Разбираемся, какие интриги поджидают нас в 29-м туре.

«Динамо» досрочно возьмёт первое золото с 1976 года?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Откроет тур один из самых важных матчей. В прошлой игре «Динамо» вырвало невероятную победу над «Балтикой» и вышло на первое место. Бело-голубым достаточно набрать четыре очка в двух встречах, чтобы стать чемпионом. Впервые с 1976 года! Возможен также вариант, при котором «Динамо» выиграет, а конкуренты потеряют очки — тогда титул поедет в Москву досрочно. Но впереди — тяжёлое испытание.

Футболисты «Динамо»

Футболисты «Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В гости к команде Марцела Лички приезжают «Крылья Советов». Самарцы не побеждают уже три тура и опустились на восьмое место. Но «Крылья» ещё могут завершить сезон в топ-6. Почему бы не попробовать? Никто не отдаст «Динамо» лёгкую победу. Её нужно добыть. Хотя бело-голубые после прошедших двух туров лучше всех знают, как это делать.

Экс-тренер «Локо» спасёт «Факел» от вылета?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» борется за спасение в РПЛ. Воронежцы занимают 14-е место за два тура до конца чемпионата. Пока что «Факел» находится в зоне стыков. Но всё в руках команды. Как минимум нужно набирать очки во встрече с «Локомотивом». Красно-зелёные ещё надеются на место в тройке, но для этого нужна осечка «Краснодара».

Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

Фото: fakelfc.ru

Мотивации победить больше всё же у «Факела», пусть даже матч пройдёт в Москве. Получится ли у экс-тренера «Локо» Игоря Черевченко набрать очки в игре с бывшим клубом и приблизить «Факел» к спасению?

«Краснодар» лишится шансов на титул?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» дважды уступил и один раз сыграл вничью в последних трёх турах. «Быки» упустили шанс вернуться на первое место в РПЛ, а теперь и вовсе идут третьими. Обидно? Конечно. Но шансы на титул ещё остаются. В 29-м туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Сочи».

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: fckrasnodar.ru

Команда Роберта Морено отчаянно борется за выживание. Шансы минимальные: нужно побеждать в двух матчах и ждать поражений от конкурентов. Но сочинцы показывают крутой футбол и играют на равных даже с топами РПЛ. Плохие новости для «Краснодара», которому победа нужна не меньше. Матч разрешит одну из интриг: либо «Сочи» лишится надежд на спасение, либо «быки» выпадут из чемпионской гонки.

«Урал» или «Оренбург» — кто вырвется вперёд в битве за выживание?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не самая яркая вывеска, но важнейшая встреча для итогов сезона. «Урал» и «Оренбург» набрали 29 очков после 28 туров и находятся в борьбе за выживание. Как же вовремя очный матч! Есть шанс вырваться вперёд и откинуть соперника. Пока что преимущество по очным встречам остаётся за «Уралом».

«Оренбург» — «Урал»

«Оренбург» — «Урал»

Фото: fcorenburg.ru

В первом круге екатеринбуржцы одержали победу в гостях — 2:0. «Урал» устроит даже ничья, так как «Оренбург» останется ниже в таблице. А три очка облегчат задачу не попасть в стыки.

Что покажет «Спартак» в последнем домашнем матче сезона?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» ещё остаются шансы на бронзу! Если «Краснодар» наберёт не более одного очка в двух турах и осечку допустит «Локомотив», то красно-белые финишируют третьими. Конечно, если выиграют два своих матча. В 29-м туре «Спартак» принимает дома «Рубин».

Игроки «Спартака»

Игроки «Спартака»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это последний матч москвичей на своём поле в сезоне. Хорошая мотивация попрощаться с болельщиками победой и остаться в борьбе за бронзу. Хотя и «Рубин» сражается за попадание в итоговую топ-6. Для казанцев этот результат станет прорывом в первый сезон после возвращения из Первой лиги.

Карпин отправит Игнашевича в Первую лигу?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Удивительная ситуация: «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, но в РПЛ близка к вылету. Калининградцы отстают на три очка от спасительного 12-го места.

Валерий Карпин и Сергей Игнашевич

Валерий Карпин и Сергей Игнашевич

Фото: РИА Новости

Вспоминается обиднейшее поражение от «Динамо» в прошлом туре, когда «Балтика» пропустила два мяча в добавленное время. В 29-м туре калининградцы сыграют в Ростове-на-Дону. В случае поражения есть вероятность, что «Балтика» попрощается с РПЛ уже по итогам этого матча.

«Зенит» зацепится за шанс взять шестое золото подряд?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» не выигрывает шесть матчей подряд (в основное время), в РПЛ — четыре. Такого не происходило с 2013 года! Из-за этой серии петербуржцы потеряли первое место в РПЛ. Теперь не всё зависит от «Зенита», отстающего на два очка от «Динамо». Чтобы не лишиться шансов на шестое золото подряд, команде Сергея Семака нужна победа над «Ахматом».

Футболисты «Зенита»

Футболисты «Зенита»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Грозненцы уже гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Но команда Магомеда Адиева набрала классный ход, одержав пять побед подряд. Почему бы не обыграть «Зенит» и не продлить серию? Петербуржцы выпадут из гонки, если потеряют очки, а «Динамо» выиграет свой матч. Важнейшая игра для «Зенита».

ЦСКА приблизится к топ-5, а «Пари НН» — к Первой лиге?

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» — худший клуб весны в РПЛ. Команда потерпела семь поражений в 10 матчах и одержала всего одну победу. На перерыв нижегородцы уходили середняком, а сейчас делят очки с клубами из зоны стыков. Календарь в конце сезона — не в пользу «Пари НН». Команде Саши Илича предстоят домашний матч с ЦСКА и выезд к «Крыльям Советов». Но в игре с армейцами помогут свои болельщики и родной стадион. Есть шанс зацепиться за очки и избежать падения в зону стыков.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА же идёт шестым и надеется обогнать в таблице «Спартак». Да, для этого нужны две осечки красно-белых. Но армейцы не вышли в Суперфинал Кубка и могут порадовать болельщиков хотя бы двумя победами на финише РПЛ.

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