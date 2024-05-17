«Динамо» станет чемпионом досрочно или будет рывок «Зенита»? Интриги 29-го тура РПЛ

Внизу таблицы — настоящая рубка за выживание на шесть команд!

До конца сезона РПЛ командам остаётся провести всего по два матча! Впереди всё самое интересное: борьба за титул, медали и выживание. Разбираемся, какие интриги поджидают нас в 29-м туре.

«Динамо» досрочно возьмёт первое золото с 1976 года?

Откроет тур один из самых важных матчей. В прошлой игре «Динамо» вырвало невероятную победу над «Балтикой» и вышло на первое место. Бело-голубым достаточно набрать четыре очка в двух встречах, чтобы стать чемпионом. Впервые с 1976 года! Возможен также вариант, при котором «Динамо» выиграет, а конкуренты потеряют очки — тогда титул поедет в Москву досрочно. Но впереди — тяжёлое испытание.

Футболисты «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В гости к команде Марцела Лички приезжают «Крылья Советов». Самарцы не побеждают уже три тура и опустились на восьмое место. Но «Крылья» ещё могут завершить сезон в топ-6. Почему бы не попробовать? Никто не отдаст «Динамо» лёгкую победу. Её нужно добыть. Хотя бело-голубые после прошедших двух туров лучше всех знают, как это делать.

Экс-тренер «Локо» спасёт «Факел» от вылета?

«Факел» борется за спасение в РПЛ. Воронежцы занимают 14-е место за два тура до конца чемпионата. Пока что «Факел» находится в зоне стыков. Но всё в руках команды. Как минимум нужно набирать очки во встрече с «Локомотивом». Красно-зелёные ещё надеются на место в тройке, но для этого нужна осечка «Краснодара».

Игорь Черевченко Фото: fakelfc.ru

Мотивации победить больше всё же у «Факела», пусть даже матч пройдёт в Москве. Получится ли у экс-тренера «Локо» Игоря Черевченко набрать очки в игре с бывшим клубом и приблизить «Факел» к спасению?

«Краснодар» лишится шансов на титул?

«Краснодар» дважды уступил и один раз сыграл вничью в последних трёх турах. «Быки» упустили шанс вернуться на первое место в РПЛ, а теперь и вовсе идут третьими. Обидно? Конечно. Но шансы на титул ещё остаются. В 29-м туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Сочи».

Джон Кордоба Фото: fckrasnodar.ru

Команда Роберта Морено отчаянно борется за выживание. Шансы минимальные: нужно побеждать в двух матчах и ждать поражений от конкурентов. Но сочинцы показывают крутой футбол и играют на равных даже с топами РПЛ. Плохие новости для «Краснодара», которому победа нужна не меньше. Матч разрешит одну из интриг: либо «Сочи» лишится надежд на спасение, либо «быки» выпадут из чемпионской гонки.

«Урал» или «Оренбург» — кто вырвется вперёд в битве за выживание?

Не самая яркая вывеска, но важнейшая встреча для итогов сезона. «Урал» и «Оренбург» набрали 29 очков после 28 туров и находятся в борьбе за выживание. Как же вовремя очный матч! Есть шанс вырваться вперёд и откинуть соперника. Пока что преимущество по очным встречам остаётся за «Уралом».

«Оренбург» — «Урал» Фото: fcorenburg.ru

В первом круге екатеринбуржцы одержали победу в гостях — 2:0. «Урал» устроит даже ничья, так как «Оренбург» останется ниже в таблице. А три очка облегчат задачу не попасть в стыки.

Что покажет «Спартак» в последнем домашнем матче сезона?

У «Спартака» ещё остаются шансы на бронзу! Если «Краснодар» наберёт не более одного очка в двух турах и осечку допустит «Локомотив», то красно-белые финишируют третьими. Конечно, если выиграют два своих матча. В 29-м туре «Спартак» принимает дома «Рубин».

Игроки «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это последний матч москвичей на своём поле в сезоне. Хорошая мотивация попрощаться с болельщиками победой и остаться в борьбе за бронзу. Хотя и «Рубин» сражается за попадание в итоговую топ-6. Для казанцев этот результат станет прорывом в первый сезон после возвращения из Первой лиги.

Карпин отправит Игнашевича в Первую лигу?

Удивительная ситуация: «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, но в РПЛ близка к вылету. Калининградцы отстают на три очка от спасительного 12-го места.

Валерий Карпин и Сергей Игнашевич Фото: РИА Новости

Вспоминается обиднейшее поражение от «Динамо» в прошлом туре, когда «Балтика» пропустила два мяча в добавленное время. В 29-м туре калининградцы сыграют в Ростове-на-Дону. В случае поражения есть вероятность, что «Балтика» попрощается с РПЛ уже по итогам этого матча.

«Зенит» зацепится за шанс взять шестое золото подряд?

«Зенит» не выигрывает шесть матчей подряд (в основное время), в РПЛ — четыре. Такого не происходило с 2013 года! Из-за этой серии петербуржцы потеряли первое место в РПЛ. Теперь не всё зависит от «Зенита», отстающего на два очка от «Динамо». Чтобы не лишиться шансов на шестое золото подряд, команде Сергея Семака нужна победа над «Ахматом».

Футболисты «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Грозненцы уже гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Но команда Магомеда Адиева набрала классный ход, одержав пять побед подряд. Почему бы не обыграть «Зенит» и не продлить серию? Петербуржцы выпадут из гонки, если потеряют очки, а «Динамо» выиграет свой матч. Важнейшая игра для «Зенита».

ЦСКА приблизится к топ-5, а «Пари НН» — к Первой лиге?

«Пари НН» — худший клуб весны в РПЛ. Команда потерпела семь поражений в 10 матчах и одержала всего одну победу. На перерыв нижегородцы уходили середняком, а сейчас делят очки с клубами из зоны стыков. Календарь в конце сезона — не в пользу «Пари НН». Команде Саши Илича предстоят домашний матч с ЦСКА и выезд к «Крыльям Советов». Но в игре с армейцами помогут свои болельщики и родной стадион. Есть шанс зацепиться за очки и избежать падения в зону стыков.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА же идёт шестым и надеется обогнать в таблице «Спартак». Да, для этого нужны две осечки красно-белых. Но армейцы не вышли в Суперфинал Кубка и могут порадовать болельщиков хотя бы двумя победами на финише РПЛ.