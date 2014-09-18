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Мутко: в вопросе крымских клубов во главе угла должен быть футбол

Мутко: в вопросе крымских клубов во главе угла должен быть футбол
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Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что создание совместной рабочей группы ФИФА и УЕФА, которая будет заниматься вопросами правового статуса крымских клубов, является важным шагом на пути к компромиссу. Напомним, 18 сентября состоялась встреча представителей УЕФА, ФИФА, РФС и ФФУ, на которой обсуждался вопрос выступления крымских клубов в чемпионате России. По итогам этого мероприятия была создана рабочая группа УЕФА и ФИФА, которая к середине октября должна вынести решение по крымским клубам.

«Идёт нормальный переговорный процесс. Представители ФИФА,