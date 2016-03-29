Источник: «Бавария» подпишет новый контракт с Левандовским
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«Бавария» продлит контракт с нападающим Робертом Левандовским на два сезона — до 2021 года, утверждает Bild.
В услугах 27-летнего польского футболиста были заинтересованы «Реал» и ведущие клубы АПЛ, но он предпочёл остаться в мюнхенской команде.
В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провёл 26 матчей, отметившись 25 голами и 1 результативной передачей и являясь лучшим бомбардиром чемпионата. Он перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента, когда его контракт с дортмундской «Боруссией» подошёл к концу.
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