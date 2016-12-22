Пардью отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Аланом Пардью.
Пардью возглавил «Кристал Пэлас» в январе 2015 года. В последних 11 матчах английской Премьер-лиги под руководством 55-летнего специалиста «орлы» одержали лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.
По словам президента «Кристал Пэлас» Стива Пэриша, клуб надеется как можно быстрее определиться с заменой Пардью, но сейчас не может сказать, кто это будет.
По данным Sky Sports, представители бывшего главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса в ближайшие 24 часа встретятся с Пэришем для проведения переговоров.