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Федотов — о повреждениях игроков ЦСКА: мы провели 11-12 матчей с минимальной ротацией

Федотов — о повреждениях игроков ЦСКА: мы провели 11-12 матчей с минимальной ротацией
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о повреждениях игроков после ответного финального матча с «Зенитом» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.).

«Три травмы? Мы провели 11-12 матчей с минимальной ротацией. Здесь непростое поле, вязкое. Несмотря на ротацию, и футболисты «Зенита» имели проблемы. Посмотрим, что случилось», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

ЦСКА завершил свои выступления в турнире.

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