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У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа

У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние голкипера команды Владислава Торопа, который получил травму головы в первом тайме финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что сейчас решается вопрос о его транспортировке в Москву.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом и он был заменён.

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