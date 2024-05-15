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Полузащитник «Зенита» Васильев: раздевалка бомбила после победы над ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Васильев: раздевалка бомбила после победы над ЦСКА
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Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, как его команда отреагировала на выход в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. «Зенит» в двух матчах финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«В раздевалке радовались не на все деньги, но было шумно, потому что серия без побед уже пять матчей. Сегодня победили, а раздевалка бомбила», — передает слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

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