Полузащитник «Зенита» Васильев поделился эмоциями от выхода в Суперфинал Кубка России

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев отреагировал на выход своей команды в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. «Зенит» в двух матчах финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«Эмоции самые прекрасные. Надеюсь, сейчас нам удастся прервать серию из не очень хороших матчей с не очень хорошим результатом. Сегодня не получилось забить, но мы прошли дальше. Надеюсь, у команды появятся эмоции, а за счёт них возьмём максимум очков в следующих играх.

Этот матч был получше первой игры с нашей стороны. Мы контролировали мяч, в какой-то степени контролировали игру, но по-прежнему мало создаём моментов и не забиваем. Не знаю, как с этим бороться. Надеюсь, сейчас попрёт за счёт эмоций», — передает слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.