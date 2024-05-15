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Полузащитник «Зенита» Васильев поделился эмоциями от выхода в Суперфинал Кубка России

Полузащитник «Зенита» Васильев поделился эмоциями от выхода в Суперфинал Кубка России
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Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев отреагировал на выход своей команды в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. «Зенит» в двух матчах финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«Эмоции самые прекрасные. Надеюсь, сейчас нам удастся прервать серию из не очень хороших матчей с не очень хорошим результатом. Сегодня не получилось забить, но мы прошли дальше. Надеюсь, у команды появятся эмоции, а за счёт них возьмём максимум очков в следующих играх.

Этот матч был получше первой игры с нашей стороны. Мы контролировали мяч, в какой-то степени контролировали игру, но по-прежнему мало создаём моментов и не забиваем. Не знаю, как с этим бороться. Надеюсь, сейчас попрёт за счёт эмоций», — передает слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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