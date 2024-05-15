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Игрок «Зенита» Артур объяснил, почему не смог продолжить матч с ЦСКА

Игрок «Зенита» Артур объяснил, почему не смог продолжить матч с ЦСКА
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур ответил на вопрос о своей вынужденной замене в компенсированное время ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 5:4 по пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Я почувствовал небольшие мышечные проблемы, не смог продолжать игру. Поговорили с врачами. Завтра будет более углублённое обследование, чтобы понять, сколько займёт восстановление», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

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