Калиниченко: Глушаков – лучший полузащитник в РФПЛ по итогам 2016 года

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым назвал Дениса Глушакова лучшим полузащитником РФПЛ в уходящем году.
«По моему мнению, Денис Глушаков – лучший полузащитник в российском чемпионате по итогам 2016 года. Он существенно прибавил в начале нового сезона, стал не только капитаном, но и лидером «Спартака». Забил много решающих мячей в важнейших играх.
Лучший полузащитник и лидер клуба, занимающего первое место в чемпионате, – лучший во всём чемпионате. Всё логично», — сказал Калиниченко.