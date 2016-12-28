Шалимов: надеюсь, Смолов останется в «Краснодаре» и станет лучшим бомбардиром

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов выразил надежду, что нападающий Фёдор Смолов не покинет команду. Многие специалисты сходятся во мнении, что форварду сборной России пора ехать за границу.
«Уйдёт ли Смолов? Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдёт, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о каких-то конкретных предложениях по Фёдору, поэтому надеюсь, что он останется, поможет нам решить задачи, станет лучшим бомбардиром», — цитирует Шалимова «Советский спорт».
В нынешнем сезоне РФПЛ Фёдор Смолов принял участие в 12 матчах и забил 10 голов.