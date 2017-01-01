«МЮ» может предложить «Атлетико» € 170 млн за Гризманна и Сауля

Футболисты мадридского «Атлетико» полузащитник Сауль Ньигес и нападающий Антуан Гризманн могут продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
По информации источника, оба игрока нравятся главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью, который хотел бы их видеть в своей команде. Английский клуб планирует понизить сумму отступных, которая прописана в контрактах футболистов мадридцев, предложив при этом за трансфер обоих в сумме € 170 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Сауль отыграл в 13 матчах, забив гол и отдав результативную передачу, а Гризманн забил шесть мячей и отдал четыре голевых паса в 15 играх за «Атлетико».