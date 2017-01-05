Зидан доволен игрой Хамеса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой полузащитника команды Хамеса Родригеса в первом матче 1/8 финала Кубка Испании между «сливочными» и «Севильей». «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:0, а сам Родригес отличился дублем.
«Хамес поработал и сыграл хорошо, забив два гола. Он сыграл важную роль на поле, что можно сказать и об остальных футболистах нашей команды. Я рад за его игру», — приводит слова Зидана Marca.
Сам футболист сборной Колумбии отметил после матча, что смена клубной прописки не входит в его планы.
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.