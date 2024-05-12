Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае

Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае. Об этом информируют социальные сети китайского клуба.

В апреле подопечные Слуцкого провели пять матчей в Суперлиге Китая, в которых трижды одержали победу и два раза сыграли вничью. В нынешнем розыгрыше этого турнира «Шанхай Шэньхуа» не потерпел ни одного поражения.

После 11 туров китайского чемпионата «Шанхай Шэньхуа» набрал 27 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка, однако у этой команды есть матч в запасе.

В следующем туре подопечные Слуцкого встретятся с «Циндао Хайню». Матч состоится 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:35 мск.

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