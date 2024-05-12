Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае

Слуцкий второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Китае. Об этом информируют социальные сети китайского клуба.

В апреле подопечные Слуцкого провели пять матчей в Суперлиге Китая, в которых трижды одержали победу и два раза сыграли вничью. В нынешнем розыгрыше этого турнира «Шанхай Шэньхуа» не потерпел ни одного поражения.

После 11 туров китайского чемпионата «Шанхай Шэньхуа» набрал 27 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка, однако у этой команды есть матч в запасе.

В следующем туре подопечные Слуцкого встретятся с «Циндао Хайню». Матч состоится 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:35 мск.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Суперлиги Китая
Турнирная таблица Суперлиги Китая
Материалы по теме
«Сказал, что этого недостаточно». Слуцкий — о своём подарке от «Шанхай Шэньхуа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android