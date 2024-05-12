Защитник ЦСКА Гаич высказался об игре Торопа в матче с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался об игре вратаря своей команды Владислава Торопа в матче 28-го тура с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

«Это нормально, когда против такой команды, как «Зенит», будут моменты у наших ворот. Но Слава Тороп сегодня сыграл великолепно. Заслужил ли он выйти в среду? Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу», – приводит слова Гаича Metaratings.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял 20-летний Владислав Тороп. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что выход в основном составе Торопа в сегодняшней игре никак не связан с какими-либо проблемами со здоровьем у Акинфеева.