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Защитник ЦСКА Гаич высказался об игре Торопа в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Гаич высказался об игре Торопа в матче с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался об игре вратаря своей команды Владислава Торопа в матче 28-го тура с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Это нормально, когда против такой команды, как «Зенит», будут моменты у наших ворот. Но Слава Тороп сегодня сыграл великолепно. Заслужил ли он выйти в среду? Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу», – приводит слова Гаича Metaratings.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял 20-летний Владислав Тороп. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что выход в основном составе Торопа в сегодняшней игре никак не связан с какими-либо проблемами со здоровьем у Акинфеева.

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