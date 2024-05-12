Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: «Динамо» показало характер в играх с «Балтикой» и «Сочи»

Кирьяков: «Динамо» показало характер в играх с «Балтикой» и «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о качестве игры московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Последними двумя играми «Динамо» показало характер. Теперь эта финишная ленточка на расстоянии вытянутой руки. Но очень часто случается, что где-то оступаешься и к финишу приходит другой. Этого нельзя допустить.

«Динамо» показывает, что им чемпионство точно нужно. Вспомните неудачный отрезок с тремя поражениями подряд. Тогда «Динамо» все списали и говорили про проклятие. Но по ходу чемпионата команда показала, что у неё есть необходимый характер. А две последние игры с «Сочи» и «Балтикой» войдут в историю, дай бог, победного для «Динамо» сезона. Это пример для следующего поколения, как надо бороться и биться, завоёвывать золотые медали. Много будет написано, сказано. И на это будет равняться следующее поколение футболистов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Кирьяков: для болельщиков «Динамо» чемпионство будет снятием проклятия
Материалы по теме
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android