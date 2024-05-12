Кирьяков: «Динамо» показало характер в играх с «Балтикой» и «Сочи»

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о качестве игры московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Последними двумя играми «Динамо» показало характер. Теперь эта финишная ленточка на расстоянии вытянутой руки. Но очень часто случается, что где-то оступаешься и к финишу приходит другой. Этого нельзя допустить.

«Динамо» показывает, что им чемпионство точно нужно. Вспомните неудачный отрезок с тремя поражениями подряд. Тогда «Динамо» все списали и говорили про проклятие. Но по ходу чемпионата команда показала, что у неё есть необходимый характер. А две последние игры с «Сочи» и «Балтикой» войдут в историю, дай бог, победного для «Динамо» сезона. Это пример для следующего поколения, как надо бороться и биться, завоёвывать золотые медали. Много будет написано, сказано. И на это будет равняться следующее поколение футболистов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.