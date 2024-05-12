Анчелотти повторил популярное фото с сигарой и в очках на чемпионском параде «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повторил ставшее популярным фото 2022 года во время чемпионского парада «сливочных», который проходит в эти минуты.

Фото: Кадр из видео

Итальянский специалист сфотографировался с игроками «Реала» в солнцезащитных очках и с сигарой в зубах. Фото было сделано во время того, как автобус «сливочных» с открытым верхом проезжал по Мадриду.

Напомним, в 2022 году похожая фотография была сделана также после того, как мадридский клуб завоевал чемпионство.

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«Королевский клуб» оформил чемпионство досрочно. Это произошло после матча 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0), который состоялся 4 мая, а также после поражения «Барселоны» в игре с «Жироной» (2:4) в том же туре. На текущий момент после 35 туров мадридский клуб набрал 90 очков.

Данный трофей стал 36-м чемпионским титулом для «Реала».

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