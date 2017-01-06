Гордеев стал главным тренером «СКА-Хабаровск»

Бывший главный тренер «Анжи», «Сатурна» и «Мордовии» Андрей Гордеев стал преемником Александра Григоряна, возглавившего накануне махачкалинский клуб, на посту главного тренера «СКА-Хабаровск». С 41-летним специалистом заключено соглашение, рассчитанное до конца этого сезона, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьёзные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определённый путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы касаемо предсезонной подготовки комплектования буду решать уже на месте», — сказал Гордеев.
После 24 туров «СКА-Хабаровск» занимает третье место в таблице Футбольной национальной лиги.