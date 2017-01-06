«Дженоа» арендовал Таарабта у «Бенфики» на полтора сезона

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт сообщил, что продолжит карьеру в «Дженоа». Футболист будет выступать за итальянский клуб на правах 18-месячной аренды, сообщает Sky Sport Italia.
«Дженоа» — это моя судьба. Я дважды играл на стадионе этого клуба и забил два мяча. Скучал по Италии. Не играл в футбол полтора года, но физически чувствую себя хорошо. Хочу расплатиться с «Дженоа» за оказанное мне доверие», — сказал Таарабт.
На протяжении своей карьеры Таарабт неоднократно испытывал проблемы с лишним весом, что мешало ему получать достаточно игровой практики. В 2014 году он на правах аренды выступал в «Милане». С 2010 по 2015 год Адель имел контракт с английским «Куинз Парк Рейнджерс», после чего подписал пятилетнее соглашение с «Бенфикой». За всё время в португальском клубе он не провёл ни одного матча, отметившись лишь несколькими появлениями на поле в составе второй команды.