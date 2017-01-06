Йоветич: надеюсь, что переход из «Интера» в «Севилью» случится

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подтвердил, что в ближайшее время должен перейти в «Севилью». Йоветич был остановлен группой болельщиков в аэропорту Мальпенса, фанаты попросили футболиста прокомментировать слухи о переходе в «Севилью».
«Я надеюсь, что это случится», — цитирует ответ Йоветича Football Italia.
Контракт 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов выложить за Стевана € 15 млн и платить ему € 3,5 млн в год.