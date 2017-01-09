Возвращение Пасторе в строй откладывается

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист угодил в лазарет после матча чемпионата Франции с «Нантом» (2:0), который состоялся 8 ноября, и с тех пор на поле не выходил.
Последнее время аргентинец набирал форму в своём первом клубе и должен был вернуться в «ПСЖ» 2 января. По данным L’Equipe, Пасторе до сих пор травмирован и играть не может. Когда хавбек вернётся в строй — неизвестно.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 7 официальных матчах за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.