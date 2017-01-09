«Томь» начнёт погашать задолженности перед футболистами 16 января

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, что задолженности перед командой начнут погашать 16 января. Ранее из-за финансовых сложностей томскую команду покинули ряд ведущих футболистов.
«Перед Новым годом у меня состоялся разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Сергей Анатольевич пообещал погасить задолженности — с 16 января начнут происходить выплаты. Кроме этого обсудили дальнейшие планы команды, в том числе обсудили предстоящие сборы», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.