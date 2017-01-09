Коутиньо войдёт в заявку «Ливерпуля» на матч с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо войдёт в заявку команды на первый матч 1/2 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном» (11 января). Бразильский футболист из-за травмы не выходил на поле с конца ноября прошлого года.
«Думаю, что Фил готов к тому, чтобы войти в заявку на матч. Это означает, что он может сыграть некоторое количество минут, но не знаю, сколько именно. Всё будет зависеть от характера матча. Он пропустил шесть или семь недель, это довольно много. Коутиньо провёл с нами уже три полноценные тренировки, завтра будет четвёртая, так что он будет в составе», — цитирует Клоппа официальный сайт красных.